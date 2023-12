“HO LA PROSTATA INGROSSATA, MA HO ANCORA UN’EREZIONE PERFETTA” – ALESSANDRO CECCHI PAONE, 62 ANNI, CI TIENE A RACCONTARE A "LA ZANZARA" I DETTAGLI DELLA VITA SESSUALE CON IL SUO "PUER DELICATUS" E NEO-MARITO SIMONE ANTOLINI: “HO VOGLIA DI FARLO CON LUI UNA VOLTA AL GIORNO, HA UN CULO DA DIECI. A ME PIACE LA FRESCHEZZA, NON LA PELLE VECCHIA. SONO MOLTO GELOSO, SE MI TRADISSE, LO LASCEREI” – IL 23ENNE: “IO HO VOGLIA, MA LUI È PIÙ ATTIVO DI UN TRENTENNE. ANNI FA VOTAVO LA MELONI MA NON CAPIVO UN CAZZO” - VIDEO + FOTO DEL MATRIMONIO

Da “La Zanzara” – Radio24

alessandro cecchi paone simone antolini 10

Alessandro Cecchi Paone e il futuro marito Simone Antolini si sposano con tanto di bacio a La Zanzara su Radio 24. Cecchi Paone: “Io lo chiamo amore, lui mi chiama miao”. “Adottare un bambino? Fosse possibile lo faremmo subito, sceglierei un maschietto perché Simone ha già una figlia femmina”.

“Ho la prostata ingrossata, ma ho ancora un’erezione perfetta. Ho voglia di farlo con Simone una volta al giorno”. Antolini: “Alessandro è molto attivo sessualmente, io ho molta voglia ma lui è più attivo di un trentenne. Da due anni una volta al giorno, regolarmente”.

alessandro cecchi paone simone antolini 9

“Di Alessandro mi piacciono le spalle possenti, gli uomini più vecchi mi hanno sempre affascinato”. “All’inizio votavo Fratelli d’Italia, non avevo capito un cazzo”. Cecchi Paone: “Simone ha un culo da dieci, sono molto geloso e se mi tradisse lo lascerei”. Antolini: “Non siamo una coppia aperta, non accetterei il tradimento”. Cecchi Paone: “A me piace la freschezza, non la pelle vecchia”.

A La Zanzara su Radio 24 si è svolto con qualche giorno di anticipo il matrimonio civile tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, con tanto di bacio e fiori d’arancio in diretta. Il noto giornalista e divulgatore dice: “Io ho 62 anni, lui 23, ne abbiamo 38 di differenza: non mi piace la pelle vecchia. Ma questo anche prima, da etero, con la mia ex moglie. Mi è sempre piaciuta la freschezza. Simone mi è piaciuto perché mi ha cercato su Instagram lungamente e mi sono detto: ‘Questo non è uno come gli altri che ti stanno appresso, è diverso’. Poi vedendolo giovane che dovevo dire… sei troppo giovane? Ci unirà venerdì a Napoli il Sindaco Manfredi e avrò come testimoni Emma Bonino e la mia ex moglie spagnola”.

alessandro cecchi paone simone antolini

E ancora: “Ci sposiamo per amore ma anche perchè ci si sbrighi a fare dell’Italia un paese normale e quindi arrivare al matrimonio egualitario. Nel nostro caso vorrebbe dire che potrei adottare in automatico sua figlia Melissa di cinque anni, nostra unica damigella, mentre adesso non posso”.

Simone Antolini racconta: “Melissa è nata da una relazione che ho avuto con la mia ex compagna. E’ successo che in un periodo di distacco tra me e la mia ex compagna, caduta in depressione post-partum, mi sono avvicinato a un mio compagno delle medie. C’è sempre stata attrazione verso l’altro sesso, ma non avevo mai sperimentato. Il primo rapporto completo è stato con un medico più grande di me. Mi sono sempre piaciuti gli uomini più grandi”.

Cecchi Paone poi affronta il tema gelosia: “Prima non lo ero, ma ora si. Sono innamorato perdutamente dopo due anni di relazione e visto che lo sposerò voglio che sia per sempre. Non sono possessivo, ma mica mi risposo a 80 anni. C’è una grandissima complicità, anzi prima era lui a essere geloso”. Antolini: “Sono un ragazzo serio con la testa sulle spalle, quando sto con una persona sto solo con quella. Noi siamo una coppia chiusa, dove non ci sono scambi e che si ama. Se mi tradisse lo lascerei, non passo sopra a queste cose”. Cecchi Paone: “L’intimità è un valore. Se mi tradisse sarei ferito nell’intimità. Da quando stiamo insieme sono stato solo con lui”.

alessandro cecchi paone simone antolini

Poi ecco i racconti intimi. Cecchi Paone: “Come tutti i sessantenni ho la prostata un po’ ingrossata, ma ho un’erezione perfetta, anzi di più di prima. Il mio medico mi dice di farlo una volta al giorno ed è così…”. Simone conferma tutto: “E’ molto attivo sessualmente, io ho molta voglia ma lui è più attivo di un trentenne. Da due anni una volta al giorno, regolarmente”. Durante una vecchia intervista a La Zanzara Cecchi Paone parlava del bellissimo culo di Simone e che, proprio il gluteo di Antolini l’aveva fatto innamorare: “Darei dieci di voto al suo culo, poi lo sposo. Lui vuole i più grandi, io i più piccoli: siamo perfetti”.

Il giovane Antolini parla invece dell’amore per Cecchi Paone: “Di Alessandro mi piace tutto. Prima era un fattore intellettuale, mi piacciono i grandi ma spesso questo fattore manca. Oggi sono preso anche a livello fisico, ha le spalle possenti, queste braccia da uomo adulto e si sta mantenendo bene dopo l’Isola dei Famosi”. Come vi chiamate tra di voi? Cecchi: “Io lo chiamo tesoro o amore, sono tradizionalista. Lui mi chiama miao”.

simone antolini alessandro cecchi paone

Adottereste un bambino? Cecchi: “Ma di corsa. Libertà di adozione anche per i single. Visto che abbiamo una meravigliosa femmina sceglieremmo un maschietto”. E Simone approva…Antolini va all’attacco sui bambini: “Un bimbo deve essere amato, deve stare in un nucleo dove regna pace e tranquillità e, arrivando, in una famiglia etero o omosessuale, deve crescere in serenità e questo manca nel 99% dei casi. Chi voto? Sei anni fa votai Fratelli d’Italia, ma non capivo un cazzo”.

