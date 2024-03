“HO SCOPERTO DI AVERE LE CORNA. SONO INCINTA DEL SECONDO BIMBO E MIO MARITO MI HA MESSO LE MANI ADDOSSO” – LA STORIA DI UN’ASCOLTATRICE DEI “LUNATICI”, SU RAI RADIO2: “QUANDO HA SAPUTO CHE ERO INCINTA DEL PRIMO FIGLIO HA PROVATO A STRANGOLARMI" - DOPO QUALCHE GIORNO DALLA PRIMA TELEFONATA LA DONNA RICHIAMA LA TRASMISSIONE: “HO PRESO LA DECISIONE DI LASCIARLO ED ORA VIVO DA SOLA CON IL BIMBO E L’ALTRO IN GREMBO. NON E' SEMPLICE MA..."

Estratto dell'articolo di Stefano Beccacece

Come si sa, i Lunatici di Rai Radio2 hanno la caratteristica di unire “alto e basso”, facendosi trasportare dalle telefonate che arrivano ogni notte. […] La storia che, a quanto pare, ha avuto un epilogo positivo un paio di notti fa, comincia radiofonicamente il 14 aprile con un messaggio: “Ho appena scoperto di avere le corna. Sono incinta del secondo bimbo. Cosa faccio, lo perdono o no?”.

Dopodiché, l’ascoltatrice chiama e la telefonata ha un inquietante Crescendo: “Ho un figlio di 11 mesi, sono incinta del secondo. L’ho trovato a letto con un’altra, stanotte”. E ancora: “E’ Un padre che non porta soldi in casa, che fa solo lavorare la madre, che se ne frega del bambino..”.

Infine, come se non bastasse quanto scritto sopra per generare una naturale indignazione collettiva: “Mi sono anche rivolta ad un centro antiviolenza. Quando ha saputo del primo bimbo non l’ha presa bene ed è arrivato anche a mettermi le mani al collo..“

Ciò che in puntata è stato detto, e che è opportuno ribadire, è che non ha alcun senso – chi conosce “Amore Criminale” lo sa – pensare che “magari col bambino cambia“. Naturalmente, la trasmissione è stata caratterizzata da questa telefonata e ci sono state testimonianze dirette, ed anche parole da parte di una volontaria di un centro antiviolenza.

L’ascoltatrice è tornata a scrivere venerdì notte: “Ho preso la decisione di lasciarlo ed ora vivo da sola con il bimbo e l’altro in grembo. Non è semplice, ma non si poteva più andare avanti”. Inoltre: “Mi avete aiutata tantissimo con le vostre parole, i vostri incoraggiamenti. Mi avete dato una forza incredibile. E’ finita per sempre”.

Se l’impatto del programma di Roberto Arduini ed Andrea Di Ciancio è stato così come l’ascoltatrice lo ha raccontato, probabilmente non c’è premio migliore per una trasmissione che nasce con l’intento di alleggerire.