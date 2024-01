“HO SCOPERTO CHE MIO FIGLIO, 20ENNE, LAVORA COME 'MODELLO' PORNO” – UNA MAMMA PREOCCUPATA SCRIVE AL “NEW YORK TIMES”: “LA MIA REAZIONE È STATA DI SHOCK E VERGOGNA. MA PIÙ CI PENSO E PIÙ MI CHIEDO: C'È DAVVERO QUALCOSA DI IMMORALE O DI SBAGLIATO IN QUELLO CHE STA FACENDO?” – LA RISPOSTA DEL FILOSOFO KWAME ANTHONY APPIAH: “SE VOSTRO FIGLIO FOSSE PAGATO PER DARE LEZIONI DI DANZA NESSUNO SOLLEVEREBBE UN SOPRACCIGLIO...”

Mio figlio, che ha 20 anni, è uno studente universitario. Vive da solo con un budget modesto. Ho appena scoperto è un "modello" di un servizio di streaming pornografico. La mia reazione iniziale è stata di shock, repulsione e vergogna. Ma più ci penso e più mi chiedo: c'è davvero qualcosa di immorale o di sbagliato in quello che sta facendo? Lo fa dalla privacy di casa sua, da solo, e sembra guadagnare una quantità considerevole di denaro. Se gli piace quello che fa, c'è qualche motivo da parte mia per allarmarmi, vergognarmi o sentirmi in colpa?

Se vostro figlio fosse pagato per suonare il pianoforte, dare lezioni di danza o recitare poesie in streaming - altri modi di usare il suo corpo - nessuno solleverebbe un sopracciglio, o storcerebbe il naso. Il sesso è visto come “speciale”.

Per quanto mi risulta, suo figlio non viene sfruttato né sfrutta gli altri. Alcuni sostengono che i rapporti sessuali a pagamento siano sbagliati, ma ci vorrebbe un'argomentazione a parte per dimostrare che un'esibizione sessuale di questo tipo sia sbagliata. Il punto più importante è la parte "lavoro". Un peep show digitale è la forma migliore e più completa di intimità sessuale umana?

Nessuno ha detto che lo sia. Si tratta di una performance, che è un'attività asimmetrica. Ciò che accade realmente nella testa degli interpreti non è affare del pubblico; ciò che conta è quanto sono convincenti in ciò che fingono di provare. Una messa in scena di "Romeo e Giulietta" non è necessariamente migliore se i due attori principali sono realmente innamorati; i sentimenti reali possono ostacolare una rappresentazione convincente.

Se siamo d'accordo che il camming di suo figlio non è sbagliato, cosa spiega il suo iniziale senso di repulsione? Una parte della vostra reazione potrebbe derivare dal familiare imbarazzo per le rivelazioni sessuali. Questa reazione, quindi, potrebbe essere stata legata non a ciò che stava facendo, ma al fatto che voi, in quanto genitori, ne eravate a conoscenza.

Ma potete anche avere preoccupazioni prudenziali. Che conseguenze avrebbe sulle sue prospettive se si venisse a sapere del suo lavoro in webcam? I livestream possono essere registrati e caricati. Anche se pensate che il livestreaming erotico non sia né sbagliato né vergognoso, è naturale, in quanto genitori, preoccuparsi di come gli altri potrebbero reagire.

Tuttavia, vostro figlio probabilmente ha una certa percezione dei rischi e delle ricompense; si sarà documentato su Reddit o simili. Come spiega la sociologa Angela Jones nel suo libro "Camming", la maggior parte delle persone che lavorano come freelance nel commercio del sesso riesce a compartimentare l'attività attraverso l'uso di identità costruite; si impegnano nella "gestione dello stigma" non perché pensano che sia sbagliato, ma perché non vogliono essere denigrati o molestati.

Non c'è nulla di ipocrita nel compartimentare un lavoro in cam. Praticamente tutte le culture - e le sottoculture - hanno idee sulla modestia, la privacy e la discrezione, e di conseguenza una comprensione dei contesti in cui l'esibizione erotica o semplicemente la nudità è appropriata.

Mi viene in mente la vecchia (e senza dubbio apocrifa) storia che racconta di un gruppo di uomini di Oxford che stavano prendendo il sole nudi lungo un'ansa riparata del fiume Cherwell riservata allo scopo, quando improvvisamente apparve una barca piena di donne. Tutti si affrettarono a drappeggiare gli asciugamani intorno alla vita, tranne uno, che si drappeggiò il suo intorno alla testa. Quando i colleghi gli chiesero perché, spiegò: "Non so voi signori, ma a Oxford mi conoscono per la mia faccia".

