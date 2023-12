11 dic 2023 08:27

“HO SCOPERTO CHE MIO MARITO MI TRADIVA IL GIORNO DELL’OPERAZIONE PER IL CANCRO AL CERVELLO” - IL DRAMMA DI SHANNEN DOHERTY CHE HA RACCONTATO DI AVER SFANCULATO KURT ISWARIENKO NEL PERIODO PIÙ TERRIBILE DELLA SUA VITA: “LUI AVEVA UNA RELAZIONE DA DUE ANNI E IO L’HO SCOPERTO LA MATTINA IN CUI STAVO ENTRANDO IN OSPEDALE PER L’OPERAZIONE. HO CAPITO CHE NON POTEVO SOTTOPORMI A QUELL’INTERVENTO CON LUI LÌ. MI SONO SENTITA COSÌ TRADITA, COSÌ INCREDIBILMENTE NON AMATA DA QUALCUNO CON CUI SONO STATA PER 14 ANNI E HO DECISO DI...”