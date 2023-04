- ARTHUR O URSO, SCIROCCATO BRASILIANO DI 37 ANNI, CHE HA FATTO NOTIZIA PER LA SUA VITA SENTIMENTALE MOLTO AFFOLLATA, ORA VUOLE RIPRODURSI SENZA SOSTA - MA PER IL PRIMO FIGLIO SI RIVOLGERÀ A UNA MADRE SURROGATA: - “NON VOGLIO FAR ARRABBIARE NESSUNA DELLE MIE MOGLI SCEGLIENDO QUALE FAR RIMANE INCINTA PER PRIMA” – MA COME FARA' A MANTENERE L'ALLEGRA BRIGATA DI COMPAGNE E FUTURI PARGOLI? HA UN ACCOUNT SU ONLYFANS CHE GLI FA GUADAGNARE OLTRE… -

DAGONEWS

arthur o urso e le sue mogli 5

Un uomo con sei mogli ha rivelato di voler avere un bambino con ciascuno delle sue donne.

Arthur O Urso, 37 anni, di San Paolo, in Brasile, è un influencer con 198mila follower: fino all’anno scorso aveva nove mogli, ma l’anno scorso si è separato da tre di loro. Attualmente è "sposato" con Luana Kazaki, 27 anni, Emelly Souza, 21, Valquíria Santos, 24, Olinda Maria, 51, Damiana, 23, e Amanda Albuquerque, 28.

arthur o urso e le sue mogli 8

Ma Arthur spera di espandere la sua famiglia. «Non voglio far arrabbiare nessuna delle mie sei mogli scegliendo quale far rimane incinta quindi abbiamo optato per la maternità surrogata» ha detto Arthur che, però, ci tiene a far sapere che userà gli ovuli della prima moglie. «È sempre stato un argomento delicato in famiglia – ha continuato – Voglio un figlio da ciascuna di loro, ma al momento l’opzione più plausibile è quella della maternità surrogata».

Arthur afferma di essere disposto a spendere 40mila dollari per la maternità surrogata, ma è aperto anche all’adozione. Ma l’uomo ha anche altre ossessioni: «Ho un sogno. Il mio desiderio è sempre stato quello di avere 10 mogli. Ho solo una figlia, ma voglio avere un figlio con ognuna delle mie mogli. L'amore che provo per ognuna di loro è lo stesso. Penso che sarebbe ingiusto avere figli solo con una o due di loro».

arthur o urso e le sue mogli 2

Arthur e Luana, entrambi scambisti, hanno deciso di diventare una coppia aperta nel 2021. Hanno formalizzato la loro unione con le altre donne in una chiesa cattolica, sebbene le loro nozze non siano legalmente vincolanti poiché la poligamia è illegale nel paese. In passato aveva optato per un calendario per il sesso con le diverse mogli, ma è stato un disastro: «Era come fare sesso per appuntamento. Mi sono ritrovato a fare sesso con una moglie e pensare a un’altra. Ora lasciamo che non ci sia nulla di organizzato» L’uomo ha un account su Onlyfans e guadagna oltre 60mila dollari al mese.

arthur o urso arthur o urso e le sue mogli 7 arthur o urso e le sue mogli 9 Arthur O Urso con le mogli 6 Arthur O Urso con le mogli 3 Arthur O Urso con le mogli 4 Arthur O Urso con le moglie che divorzia arthur o urso e le sue mogli 10 Arthur O Urso con le mogli Arthur O Urso con le mogli 2 Arthur O Urso con le mogli 5 arthur o urso e le sue mogli 4 arthur o urso e le sue mogli 11 arthur o urso e le sue mogli 3 arthur o urso e le sue mogli 6