“HO SEMPLICEMENTE FATTO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO ALL’UOMO CHE AMO” – VALERIO SCANU IN UN COLPO SOLO FA COMING OUT E ANNUNCIA CHE SI SPOSERÀ CON IL COMPAGNO, LUIGI CALCARA: LO FA SU INSTAGRAM CON UN VIDEO CON “TI SPOSERÒ” DI RAMAZZOTTI IN SOTTOFONDO – “MI AVEVA SCRITTO SU INSTAGRAM COMMENTANDO UNA FOTO A LUGLIO 2020. HO TROVATO IL MESSAGGIO PER CASO E ABBIAMO COMINCIATO A CHATTARE E IL GIORNO STESSO CI SIAMO CONOSCIUTI DI PERSONA” – “IL MATTINO DOPO AVERLO DETTO A MIO PADRE LUI…”

la proposta di matrimonio di valerio scanu a luigi calcara 5

Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

Due telefonini riprendevano tutto: lo sbalordimento di Luigi Calcara davanti all'astuccio aperto con l'anello e la tenerezza di Valerio Scanu che in ginocchio gli chiedeva di sposarlo. In sottofondo, Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. Una sorpresa per tutti. Anche per le fan del cantante maddalenino 32enne, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, che non aveva mai dichiarato la sua omosessualità.

Valerio, perché ora?

«In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all'uomo che amo.

Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell'altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out».

Ha avuto storie con donne?

«Sì, la più lunga di quasi un anno».

VALERIO SCANU LUIGI CALCARA

E la prima con un uomo?

«A 19 anni, vivevo a Roma. Lui era di origine pugliese».

Ai suoi genitori quando lo disse?

«Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita».

Come la presero?

«Ricordo che il mattino dopo mio padre doveva riaccompagnare all'aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: "Non faccia così, tante coppie gay vivono felici". E lui: "Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi"».

la proposta di matrimonio di valerio scanu a luigi calcara 4

A sua madre quando ha annunciato la proposta?

«Dopo averla fatta, sabato sera al compleanno di Luigi: ho mandato il video alla chat di famiglia. Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Figuriamoci. Per fortuna mia nonna è una donna di spirito e le ha risposto: "Infatti lui ti ha lasciato"».

Oddio, suo padre è mancato due anni fa per il Covid...

«Sì lo so, humour nero. Ma è anche un modo per sdrammatizzare. Va bene così».

La madre di Luigi, invece, come ha reagito?

«Era sorpresa. Ha replicato che dovevamo dirlo insieme al padre. Così lo abbiamo videochiamato: abbiamo un buon rapporto, siamo come il gatto e la volpe, lo prendo in giro dicendogli che l'olio della Puglia è più buono di quello che fa lui in Sicilia. L'ho minacciato che per pagarci il matrimonio dovrà vendere i terreni».

Un siciliano e un sardo dove si possono sposare?

«Lo faremo nel 2023, non abbiamo deciso quando. E sarà a metà strada, per non scontentare nessuno».

VALERIO SCANU

Luigi Calcara, 32 anni di Castelvetrano, insegna Ingegneria elettronica alla Sapienza. Come vi siete conosciuti?

«Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona».

Suo padre ha fatto in tempo a conoscerlo?

«Sì, anche se non sono entrati in gran confidenza, come con mia madre: adesso se Luigi va in Sardegna per un convegno passa a salutarla anche senza di me».

VALERIO SCANU

Vivete insieme?

«Un po' e un po', abbiamo vite indipendenti. Io ho appena finito di sistemare la mia casa ai Castelli Romani, lui vive a Roma. Credo che anche dopo continueremo a stare da lui in settimana e da me nel weekend».

Chi è più geloso?

«Lui, ovvio! È siculo! Mi diverte provocarlo: "Guarda come mi guarda quello...". E lui subito cambia espressione».

Che tipo è?

«Riservato, semplice, molto buono. Mi ricorda mio padre: è una persona di cuore, di sani principi».

valerio scanu una voce per san marino

Litigate?

«Sì, per sciocchezze. Tipo: "Stanotte non mi hai abbracciato abbastanza", "Ma come fai a dirlo che dormivi?"».

Ha mai seguito una sua lezione all'università?

«Solo quando ha avuto il Covid e ha lavorato da casa. Gli facevo le smorfie per deconcentrarlo. Nemmeno lui è mai venuto a vedere i miei esami; solo alla laurea».

A proposito. Vuole esercitare la professione di avvocato?

«Perché no? Da un mese sto facendo la pratica forense».

padre valerio scanu

E la musica?

«C'è sempre. Vivo di quello. il 7 dicembre al Teatro Roma farò il concerto di Natale. E ho un singolo in uscita».

la proposta di matrimonio di valerio scanu a luigi calcara 1 valerio scanu laureato la proposta di matrimonio di valerio scanu a luigi calcara 2 valerio scanu fausto leali valerio scanu versione anna oxa a tale e quale show alessandro e valerio scanu VALERIO SCANU pandoro con valerio scanu pubblicato da selvaggia lucarelli valerio scanu valerio scanu in conchita VALERIO SCANU MARCO CARTA valerio scanu valerio scanu una voce per san marino 2 valerio scanu laureato 3 la proposta di matrimonio di valerio scanu a luigi calcara 3