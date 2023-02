“HO SEMPRE VOLUTO ABBATTERE IL PALLONE-SPIA CINESE” - JOE BIDEN NON INDIETREGGIA SUL CASO DIPLOMATICO APERTO CON PECHINO - ANCHE PERCHÉ SI TRATTA DI UNA VECCHIA “ABITUDINE” DEI CINESI: DIVERSI PALLONI-SPIA DEL REGIME SONO STATI AVVISTATI SUI CIELI AMERICANI DURANTE LA PRESIDENZA TRUMP E, IN ALMENO TRE OCCASIONI, HANNO SORVOLATO BASI MILITARI AMERICANE - LA CINA SI DIFENDE A OLTRANZA (“ERA ESCLUSIVAMENTE AD USO CIVILE”) MA LA POSIZIONE DEL DRAGONE E' DEBOLE: UN VIDEO GIRATO NEL 2018 DALL'EMITTENTE STATALE CINESE CCTV MOSTRA UN PALLONE IDENTICO A QUELLO INTERCETTATO NEGLI USA CHE AVEVA TESTATO MISSILI IPERSONICI…

Biden, ho 'sempre voluto abbattere' pallone-spia cinese

(ANSA) - WASHINGTON, 06 FEB - Joe Biden ha "sempre" voluto abbattere il pallone-spia cinese avvistato nei giorni scorsi sui cieli degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti al seguito. Alla domanda sulle ragioni che hanno spinto Pechino a lanciare un velivolo del genere sopra gli Stati Uniti Biden ha risposto: "Perche' è il governo cinese".

'Palloni-spia cinesi vicino basi Usa durante presidenza Trump'

(ANSA) - WASHINGTON, 06 FEB - Diversi palloni-spia cinesi sono stati avvistati sui cieli Usa durante la presidenza Trump e, in almeno tre occasioni, hanno sorvolato basi militari americane. Lo riferisce Bloomberg citando fonti informate della precedente amministrazione. Che anche quando il tycoon era alla Casa Bianca si fossero verificati casi simili a quello di questi giorni era emerso nelle ultime ore. La novità è che almeno alcuni di questi palloni-spia sono stati avvistati nell'isola di Guam, nell'oceano Pacifico, dove gli Stati Uniti hanno basi navali e aeronautiche, ma anche a Norfolk, in Virginia, e a Coronado, in California, dove stazionano le portaerei americane.

Pallone-spia: verso informativa a ex staff Trump su casi passati

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - L'amministrazione Biden è disponibile a informare gli ex funzionari dell'amministrazione Trump sui palloni-spia cinesi che hanno sorvolato gli Stati Uniti durante la presidenza del tycoon. L'offerta di un briefing segue le polemiche e le accuse lanciate da Trump e dagli ex componenti del suo consiglio di sicurezza sulla mancanza di informazioni al riguardo. I palloni-spia durante l'era Trump "sono stati scoperti quando la precedente amministrazione aveva lasciato. L'intelligence è pronta a informare gli ex dell'amministrazione Trump sul programma di sorveglianza cinese", riferiscono fonti della Casa Bianca con i media americani.

La Cina insiste, 'palloni civili'. Un video la smaschera

(di Serena Di Ronza) (ANSA) - NEW YORK, 06 FEB - La Cina insiste: il pallone che ha sorvolato gli Stati Uniti era esclusivamente ad uso civile, come quello sopra l'America Latina. Una tesi che vacilla però dopo la diffusione di un video girato nel 2018 dall'emittente statale cinese Cctv - e rilanciato dal Financial Times - su un "pallone visivamente identico" a quello intercettato in Usa che, ad alta quota, aveva testato missili ipersonici.

Il filmato inizialmente postato sull'app Douyin (il TikTok in mandarino) e ora cancellato è una "prova" dell'uso militare degli aerostati da parte della Cina, ha scritto il quotidiano, osservando come al di là del test del 2018 Pechino ha mantenuto il silenzio sui voli dei suoi palloni aerostatici. Un silenzio che ora però non regge più. Mentre negli Stati Uniti prosegue l'operazione di recupero dei resti del pallone-spia abbattuto sull'Atlantico, la Cina ha attaccato Washington, colpevole a suo avviso di aver "danneggiato gli sforzi e i progressi" nella stabilizzazione delle relazioni sino-americane avviati dall'incontro fra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden al G20 di Bali dello scorso novembre.

Pechino ha criticato l'uso della forza contro "il dirigibile senza pilota civile cinese finito nello spazio aereo statunitense a causa di incidenti e inconvenienti causati da forza maggiore", sostenendo che "i fatti sono chiari e non possono essere distorti". "La reazione cinese suscita incredulità", è stata la replica del portavoce del consiglio della Sicurezza nazionale John Kirby, dalla cui parole trapela un unico punto di accordo con Pechino, ovvero che l'incidente ha peggiorato i rapporti fra i due Paesi.

"Stiamo ancora valutando le intenzioni della Cina" con il pallone, ha affermato il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, spiegando come il rinvio del viaggio in Cina di Antony Blinken non equivale a un tagliare il dialogo per sempre. L'amministrazione Biden prova così a fare muro contro la pioggia di polemiche scatenata dall'incidente che non accenna a placarsi, complicando l'atteso discorso sull'Stato dell'Unione di Biden in Congresso.

Un'occasione che il presidente intende usare per parlare direttamente agli americani e spiegare l'accaduto, assicurando di aver agito a loro tutela seguendo le indicazioni del Pentagono, con il quale non c'è alcun disaccordo. Oltre al grande rivale cinese, il discorso del presidente guarderà ovviamente all'Ucraina e ai temi di politica interna, dall'economia alla riforma della polizia. E forse rappresenterà il primo passo di Biden per lanciare la sua corsa alla Casa Bianca nel 2024.

