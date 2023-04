“HO SENTITO CHE INFILAVA UNA COSA DENTRO DI ME” - MELISSA SCHUMAN, EX CANTANTE DELLA GIRL BAND ANNI 2000, "DREAM", HA DENUNCIATO NICK CARTER PER STUPRO - LA RAGAZZA HA RACCONTATO CHE NEL 2003, QUANDO AVEVA 18 ANNI, IL FRONTMAN DEI BACKSTREET BOYS L’AVREBBE FORZATA A FARE SESSO QUANDO ERA ANCORA VERGINE – LUI SOSTIENE CHE IL RAPPORTO FOSSE CONSENSUALE, MA LEI RIBALTA IL RACCONTO: “ERA TROPPO PESANTE PERCHÉ RIUSCISSI A DIVINCOLARMI E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Charisma Madarang e Cheyenne Roundtree per www.rollingstone.it

Una donna ha depositato ieri una causa ai danni di Nick Carter dei Backstreet Boys. Secondo le carte ottenute da Rolling Stone, lo accusa di averla stuprata nel 2003, quando lei aveva 18 anni.

L’accusatrice è Melissa Schuman, già membro del girl group anni 2000 delle Dream. Secondo le carte, il cantante avrebbe «usato il ruolo, lo status e il potere derivanti dall’essere una celebrità per adescarla, manipolarla, sfruttarla e aggredirla sessualmente».

Schuman ha raccontato la sua versione dei fatti già a novembre 2017, spiegando che Carter l’avrebbe forzata a fare sesso nel suo appartamento di Santa Monica, quando lei era ancora vergine. «Era implacabile, non accettava i miei no come risposta», scriveva Schuman nel suo blog. «Era pesante, troppo pesante perché riuscissi a divincolarmi sotto di lui. Poi l’ho sentito, ha infilato qualcosa dentro di me».

Nel 2017 Carter ha negato ogni accusa dicendo che Schuman non avrebbe mai fatto capire «mentre stavamo insieme né in seguito che il rapporto non era consensuale… È contrario alla mia natura e a tutto ciò che mi sta a cuore causare disagio o danno a chicchessia».

L’avvocatessa del cantante Liane K. Wakayama dice a Rolling Stone che «sono anni che Melissa Schuman mette in giro questa storia, ma le sue accuse erano false quando le ha avanzate la prima volta nel 2017 e lo sono ancora […]

Le strade di Carter e Schuman si sono incrociate per via dei rispettivi collaboratori che avevano ventilato l’idea di costruire ad hoc una storia d’amore per finire sulla stampa.

Alla fine i due sono stati scritturati come co-protagonisti nel film horror The Hollow – La notte di ognissanti. Secondo Schuman, dopo la presunta aggressione le è stato detto che se avesse sporto denuncia sarebbe stata estromessa dal progetto.

Nils Larsen, all’epoca suo manager, le avrebbe detto che se l’avesse fatto sarebbe stata probabilmente umiliata pubblicamente, oltre a danneggiare irrimediabilmente la sua carriera. Schuman, scriveva nel post, ha perciò scelto di non denunciare Carter per non rischiare di trovarsi senza lavoro.

Ora la donna accusa il cantante dei Backstreet Boys di aver continuato a «manipolarla e tormentarla» dopo la presunta aggressione. Le avrebbe scritto: «Perché me l’hai fatto fare?».

[…]

A febbraio 2018 Schuman aveva presentato una denuncia al dipartimento di polizia di Santa Monica. A luglio 2019 la pratica è stata passata all’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles. La cosa non ha avuto un seguito poiché il procuratore ha affermato che il reato era caduto in prescrizione nel 2013. […]

