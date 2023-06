“HO SENTITO KATA PIANGERE E URLARE ‘MAMMA!’” – LA TESTIMONIANZA DI UNA DONNA CHE VIVEVA NELL’HOTEL ASTOR DI FIRENZE, DOVE IL 10 GIUGNO SCORSO È SCOMPARSA LA BAMBINA DI ORIGINI PERUVIANE: “MA NON ERA UN GRIDO COME GLI ALTRI...” – ALLE 15:12 LA BAMBINA VIENE INQUADRATA DALLE TELECAMERE DI SICUREZZA VICINO ALL’ALBERGO OCCUPATO DOVE VIVEVA. DUE ORE DOPO, ALLE 17:20, UN’ALTRA TELECAMERA DI SICUREZZA DI UNA PIZZERIA LÌ VICINO REGISTRA LE URLA DELLA PICCOLA SEGUITE DA IL RUMORE DELLA PORTIERA DI UNA MACCHINA CHE SI CHIUDE...

Estratto da www.leggo.it

kata, la bambina scomparsa a firenze

Continuano le indagini e le ricerche di Kata, la bambina peruviana di 5 anni di Firenze di cui non si sa più nulla dal 10 giugno scorso, da 12 giorni. Sono al vaglio degli investigatori quasi 1.500 telecamere puntate sulle strade di Firenze e non solo quelle nelle vicinanze di via Maragliano e via Boccherini, le due strade su cui si affaccia l'ex hotel Astor, dove viveva la piccola scomparsa. E arrivano anche nuove testimonianze sulla drammatica vicenda. A “Mattino Cinque News” una donna che vive nella zona dell’ex hotel Astor e che dice di conoscere molto bene le vie di fuga dall’albero ha detto di aver sentito una bambina piangere in quel pomeriggio dello scorso 10 giugno.

kata bambina scomparsa a firenze

«La bambina l’ho sentita piangere e poi ha urlato: “mamma, mamma, mamma’”, ha dichiarato la donna al programma di Canale5. Poi la stessa donna ha aggiunto: «È vero che in quell’hotel Astor ci sono molti bambini. Ma non era un grido come gli altri: mi si è spezzato il cuore quando ho sentito quelle urla».

Kathrina Alvarez, madre di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa da 13 giorni mentre stava giocando nel cortile dell'ex hotel Astor di Firenze, dove viveva con la famiglia, ha telefonato all'Arma dei carabinieri per chiedere aiuto la prima volta alle ore 18.41 di sabato 10 giugno, lo stesso giorno in cui la piccola è svanita nel nulla. […]

L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE

Dalle indagini è risultato anche più lungo il lasso di tempo in cui sarebbe avvenuto il rapimento: in tutto si parla di circa 1 ora e 45 minuti. Si tratta del periodo che passa dall'ultima volta che Kata viene vista a quando scatta l'allarme per la scomparsa. Alle 15.01 di sabato 10 giugno una telecamera esterna ha ripreso Kata davanti a uno degli ingressi dell'ex hotel in via Boccherini e tra le 15.12 e le 15.13 viene nuovamente inquadrata mentre sale le scale e poi le riscende per andare nel cortile. In quel momento la mamma sta tornando dal centro di Firenze, dopo il turno di lavoro e arriva nell'ex albergo alle 15.45.

Kathrina Alvarez, la mamma di Kataleya, e il padre della bambina Miguel a chi l'ha visto

Ma, secondo quando avrebbe riferito ai magistrati, non vede subito la figlia che pensa stia giocando con il fratellino maggiore, 8 anni. La donna va in camera e solo dopo circa un'ora avrebbe iniziato a cercare Kata, quindi poco prima delle 17, e non trovandola in cortile inizia ad allarmarsi e a chiedere aiuto. Poi alle 18.41 telefona ai carabinieri.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3

L'urlo di una bambina, o di un bambino, immediatamente seguito dallo sbattere di uno sportello di un'auto. Lo ha registrato la telecamera di video-sorveglianza di una pizzeria, a poca distanza dall'ex Hotel Astor di Firenze». Lo racconta un servizio in onda questa sera durante la trasmissione «Quarto Grado - Le Storie» su, in merito all'inchiesta sulla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa dal cortile dell'ex Hotel Astor, a Firenze, lo scorso 10 giugno. Il video, spiega la trasmissione, è stato recuperato e analizzato dal giornalista Giorgio Sturlese Tosi, «il quale ha anche verificato che l'orario indicato dal sistema di registrazione fosse sincronizzato con l'ora reale.

KATHRINA ALVAREZ - LA MAMMA DI KATA, LA BAMBINA SCOMPARSA A FIRENZE

Alle 17:20 di sabato 10 giugno, la telecamera del locale sito all'incrocio tra via Monteverdi e via Veracini, a tre minuti a piedi dall'ex Hotel Astor, registra un grido che squarcia il silenzio del quartiere. Sono trascorse due ore e sette minuti, da quando la piccola Kata è stata ripresa, alle 15.13, ancora all'interno dello stabile occupato. […]

BUCO NELLA RECINZIONE DELL HOTEL ASTOR DI FIRENZE kata la bambina scomparsa a firenze 4 kata la bambina scomparsa a firenze 2 kata la bambina scomparsa a firenze 3