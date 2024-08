“HO SENTITO UN LITIGIO IN STRADA PRIMA DELLE GRIDA DI AIUTO” – SPUNTA UNA NUOVA TESTIMONIANZA SULL’OMICIDIO DI SHARON VERZENI, LA BARISTA 33ENNE UCCISA A TERNO D’ISOLA, IN PROVINCIA DI BERGAMO: UNA RAGAZZA, NON ANCORA ASCOLTATA DAI CARABINIERI, AVREBBE SENTITO LITIGARE LA VITTIMA CON UN’ALTRA PERSONA. ERA IL SUO ASSASSINO? ANCORA BISOGNA VERIFICARE L’ATTENDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE, MA POTREBBE ESSERE UNA PISTA PER GLI INVESTIGATORI CHE STANNO…

Estratto dell'articolo di Francesco Donadoni per www.ilgiorno.it

Il lavoro è tanto. Una sorta di full immersion in un “mare” di immagini da visionare, passare al setaccio, una, due volte, forse di più per non perdere nemmeno un minuscolo dettaglio che potrebbe essere utile alle indagini. Fotogrammi raccolti da una cinquantina di telecamere, private e comunali, che gravitano e vigilano sulle vie di Terno d’Isola, a volte non così nitidi.

Ed è lì che si stanno concentrando i carabinieri del Ros di Roma unitamente ai colleghi del Nucleo investigativo di Bergamo per venire a capo di questo giallo d’estate che a oggi non ha ancora un movente, una pista prevalente. Oltre che vederle, quelle immagini occorre anche collegarle nel tempo, un’ora prima e dopo l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, avvenuto alle 00.50 della notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, dove le telecamere non ci sono. […]

Da collocare nel tempo ci sono anche le testimonianze, le segnalazioni arrivate e raccolte dagli investigatori. Come quella di una inquilina del condominio al civico 29 di via Castegnate (il palazzo dove è stato posto sotto sequestro il garage con la branda) che quella notte avrebbe sentito prima un’auto sgommare e poi le grida di aiuto. […]

E poi c’è la segnalazione di una ragazza, che ancora non sarebbe stata sentita dai carabinieri, che ricorderebbe di aver udito un litigio tra Sharon e un’altra persona. Il suo assassino? Anche in questo caso, però, occorre procedere con i piedi di piombo, verificare l’attendibilità della segnalazione.

Questo in attesa delle risposte dei Ris di Parma sui tamponi eseguiti sul corpo e sui vestiti che indossava quella sera la vittima, alla ricerca di un dna, una traccia biologica che possa condurre all’assassino. Come altrettanto importanti saranno i riscontri sui vari coltelli. […]

