“HO SENTITO IL MIO VISO SCRICCHIOLARE” – UN SURFISTA 38ENNE RACCONTA IL TERRIFICANTE ATTACCO DI UNO SQUALO SU UNA SPIAGGIA DELLA FLORIDA: IL PREDATORE GLI HA AFFERRATO LA TESTA PRIMA DI LASCIARLO ANDARE IN UN LAGO DI SANGUE – “È STATA LA COSA PIÙ SPAVENTOSA DELLA MIA VITA. SENTIVO UNA PRESSIONE ENORME SULLA TESTA, COME SE FOSSI INCASTRATO IN UNA TRAPPOLA PER ORSI E…”