“HO SENTITO UN’ESPLOSIONE, PENSAVO FOSSE SCOPPIATA UNA BOMBA” – DOPO IL CROLLO DELLA PALAZZINA A TORINO TRE PERSONE ESTRATTE DALLE MACERIE, UN BAMBINO DI 4 ANNI TROVATO MORTO - SI TRATTA DEL FIGLIO DELLA DONNA TRASPORTATA IN GRAVI CONDIZIONI AL CTO DI TORINO – LA TESTIMONIANZA DELL’OPERAIO: “IO HO VISTO UNA PERSONA SOLA, ERA USTIONATO” – VIDEO

torino crollo palazzina

(ANSA) E' stato trovato privo di vita il bambino di quattro anni che risultava disperso nel crollo di una palazzina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Si tratta del figlio della donna che è stata trovata viva in mezzo alle macerie poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino.

CROLLA PALAZZINA

Massimo Massenzio per corriere.it

Una palazzina di due piani è crollata stamattina, poco prima delle 9, a causa di un’esplosione, in strada Bramafame al civico 42, alla periferia di Torino. Sul posto ci sono volanti della polizia e vigili del fuoco. Tre persone al momento sarebbero state estratte dalle macerie.

palazzina torino

Si cerca un bambino di 4 anni e una quinta persona, la cui presenza nell’edificio non è però accertata. Il primo estratto, gravemente ustionato è in codice rosso. Grave anche la donna che è stata trasportata al Cto di Torino. Una terza persona ha invece riportato lievi escoriazioni e contusioni. I cinque sarebbero, tre uomini, una donna e appunto un minore. Squadre usar (urban search and rescue) e cinofili sono al lavoro. Il nucleo Nbcr controlla possibili fughe di gas.

Naif, un operaio che stava lavorando in strada del Bramafame, è stato il primo a prestare i soccorsi e si è ferito a una gamba: «Ho sentito un’esplosione, pensavo fosse scoppiata una bomba. Io ho visto una persona sola, era ustionato».

torino crollo palazzina