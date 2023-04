“HO TANTE MULTE MA NON LE PAGHERÒ” – CHLOE BERTINI, “GRETINA” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE”, A "PIAZZAPULITA" SI VANTA DI ESSERE TRA GLI ECO-VANDALI CHE IMBRATTA I MONUMENTI E SE NE IMPIPA DELLE SANZIONI: “LA PROTESTA DEVE ESSERE INSOPPORTABILE”. TANTO PER LA PULIZIA DELLE OPERE D'ARTE PAGA SEMPRE PANTALONE, CIOE' CHI LAVORA ATTRAVERSO LE TASSE... - VIDEO!

Gli eco-vandali non solo si scagliano contro le sedi istituzionali e i monumenti italiani, ma tra di loro c'è anche chi rivendica di non avere intenzione di pagare le multe ricevute e di conseguenza di accumulare i debiti. […]

Chloe Bertini, attivista di Ultima Generazione intervistata da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, non si è nascosta e ha confessato di essere finita recentemente al centro di una sanzione da 1.400 euro e di non voler provvedere al relativo pagamento.

Non solo: ha svelato anche altri precedenti, confermando sempre lo stesso modus operandi. "Non pagherò. Ho fatto dei blocchi, ho tante multe, ho dei debiti. Pagano i miei genitori? No, sono debiti che si accumulano", ha dichiarato con grande nonchalance.

La ragazza ha riconosciuto che probabilmente il tutto avrà un impatto sul suo futuro, ma al tempo stesso ha sfoderato un ritornello per spostare l'attenzione su altro e ridimensionare il suo modo di agire: "C'è il rischio di non avere da mangiare. Ho sempre voluto avere figli ma non so se potrò averli, non so se ha senso averli. Un quinto dell'Italia è a rischio desertificazione".

[…] Chloe Bertini non ha dato segni di ripensamenti e ha rilanciato il tutto: "La protesta deve essere insopportabile, impossibile da ignorare. Penso di continuare a fare tutto quello che è necessario in maniera non violenta per ottenere un cambiamento".

Nei giorni scorsi il governo ha confermato il pugno duro contro gli ambientalisti d'assalto: è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 20mila e 60mila euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. […]

