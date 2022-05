“HO TRAUMI DAPPERTUTTO, E’ PASSATO 1 MESE E ANCORA NON MI SONO RIPRESA" - FRANCESCA DE ANDRÉ, NIPOTE DEL GRANDE FABER, MOSTRA SUI SOCIAL I SEGNI DELLE VIOLENZE SUBITE DALL’EX COMPAGNO, TANTO DA FINIRE ALL'OSPEDALE CON UN "CODICE ROSSO": “MI PICCHIAVA E STAVO ZITTA PER PAURA. STO RICEVENDO NUMEROSI MESSAGGI IN QUESTE ORE. NON SOLO DONNE, ANCHE TANTI UOMINI CONFESSANO DI VIVERE SITUAZIONI SIMILI ALLA MIA…”

Roberta Scorranese per corriere.it

francesca de andrè segni della violenza

Francesca De André interrompe più volte la conversazione al telefono perché viene travolta a ondate da emozione e crisi di pianto. È passato un mese dalla brutta, bruttissima storia che ha raccontato su Chi, dove ha spiegato di essere stata picchiata dall’uomo a cui era legata, tanto da finire in ospedale con un «codice rosso», cosa che ha fatto scattare la denuncia d’ufficio per lui. «È passato un mese ma ancora non mi sono ripresa», racconta la 32enne nipote di Fabrizio De André (figlia di Cristiano e di Carmen De Cespedes), un’esperienza televisiva al Grande Fratello 16 , oggi molto attiva con collaborazioni sui social.

Come sta, prima di tutto?

«Ho traumi dappertutto, sto seguendo un programma di riabilitazione fisica, devo ancora elaborare l’impatto subìto nel corpo, per non parlare di quello psicologico. Per quello ci vorrà più tempo».

De André, lei parla di una lunga storia di violenze ripetute da parte dell’uomo.

«Non era certo la prima volta, ma io per un lungo periodo mi sono sentita come intrappolata, non riuscivo a reagire perché dentro di me sentivo una voce ingannevole che mi spronava a non denunciare, a prendere tempo. Solo adesso capisco che quella era la voce della paura».

i post di francesca de andre' 2

Secondo la ricostruzione fatta da lei, i litigi con violenze sono cominciati sin dalla fine della sua esperienza al «Grande Fratello», dunque nel 2019. Molti a questo punto si staranno chiedendo: perché non denunciare prima?

«Perché avvertivo un diffuso senso di colpa, era come se quello che stava avvenendo fosse, in fondo, anche sulle mie spalle. E mi aggrappavo ai momenti di calma, di quiete. Perché questi momenti ci sono e oggi lo voglio dire chiaro a tutte le donne: una relazione tossica non è fatta solo di violenze, anzi. Ci sono anche gli squarci. Ma non fatevi ingannare dagli attimi di riconciliazione, in ogni storia violenta c’è un’alternanza di luce e di ombra. Dei veri e propri blackout, come li chiamo io. A ingannarci è soprattutto il momento di luce».

i post di francesca de andre' 1

Un mese fa, dunque, come riportato anche dal settimanale Chi, tra voi due è esploso l’ennesimo litigio.

«Io ho perso i sensi ad un certo punto e alla fine a chiamare carabinieri e ambulanza sono stati i vicini di casa. Sono finita in ospedale, con ferite dappertutto. Lo confesso e quasi mi vergogno a dirlo ma sono sincera: la denuncia è scattata d’ufficio, forse io non sarei nemmeno stata capace di denunciare autonomamente. Ecco perché mi sento vicina a tutte quelle persone vittime di violenza e non parlo solo di donne. Ci si sente immobilizzati e a nulla valgono i consigli delle persone care che suggeriscono di allontanarsi, di cambiare strada».

Francesca De André ieri ha deciso di rendere pubblica una foto (tramite l’account Instagram di Gabriele Parpiglia) in cui si mostra con un occhio nero e una parte del volto tumefatta.

Una scelta che se da una parte ha scatenato un’ondata di solidarietà, dall’altra, purtroppo, ha attratto anche numerosi commenti negativi, quando non di odio. Che tipo di reazione sta arrivando dai social?

«Sto ricevendo numerosi messaggi in queste ore. Ci sono quelli che mi insultano, ma per fortuna ci sono anche tante persone che mi appoggiano. Ma soprattutto, ed è la cosa che più mi colpisce, ci sono tanti che raccontano una storia simile alla mia. Non solo donne, come dicevo, anche tanti uomini si aprono e confessano di vivere queste situazioni. Ho provato a capire che cosa immobilizza tante persone e spesso è la paura del giudizio, qualche volta non ci si sente abbastanza forti. Adesso però ho deciso di impegnarmi molto seriamente in questa battaglia».

FRANCESCA DE ANDRE'

De André si trova attualmente in un residence a Milano, lontana dall’uomo.

francesca de andrè taylor mega francesca de andrè francesca de andrè francesca de andrè francesca de andrè francesca de andrè francesca de andrè francesca de andre' francesca de andre' playboy francesca de andre' selfie francesca de andre' playboy 7 francesca de andre' playboy 6 francesca de andre' playboy 4 francesca de andre' playboy 1 francesca de andre' lato b francesca de andre' lato b (2) francesca de andre' instagram francesca de andre' instagram 3 francesca de andre' instagram 2 francesca de andrè