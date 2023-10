“HO TROVATO LA PACE DEI SENSI” – VITA, AMORI E DOLORI DI FIORDALISO, UNA DELLE PROTAGONISTE DEL “GRANDE FRATELLO” – I DUE MATRIMONI, IL FIGLIO A 15 ANNI E LE BOTTE DEL MARITO: “43 ANNI FA SE DICEVI ALLA GENTE CHE ERI STATA PICCHIATA DA TUO MARITO ERA COME DIRE CHE AVEVATE DISCUSSO” – IL SUCCESSO, IL PAPÀ APPENA SCOMPARSO E L’ADDIO ALLE TROMBATE: “SONO SINGLE E NON MI INTERESSA. NON HO PIÙ LIBIDINE, ISTINTO, VOGLIA DI…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Maria Volpe per www.corriere.it

Inquilina super

fiordaliso

Sta facendo un ottimo «Grande fratello», in barba a chi diceva che era «vecchia» e che avendo realizzato già i suoi sogni, doveva lasciar spazio ad altri. In realtà ha la leggerezza di una ventenne, gioca, ride e fa molto gossip, attirandosi molte simpatie. Aveva voglia di leggerezza e persegue la leggerezza con tutta la sua forza

Gli esordi

Fiordaliso, pseudonimo di Marina Fiordaliso, è nata a Piacenza, il 19 febbraio 1956. Prima di sei figli, Marina inizia giovanissima a studiare pianoforte e canto, ed esordisce all’età di 13 anni nell’orchestra “L’allegra compagnia” dove suo padre suonava la batteria, poi nel 1971 all’età di 15 anni rimane incinta del primo figlio che nascerà a Milano il 10 febbraio 1972. La carriera da cantante di Fiordaliso prosegue negli anni settanta entrando a far parte dell’orchestra spettacolo Bagutti.

fiordaliso

I figli Sebastiano e Paolo

Fiordaliso ha due figli, Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli. La cantante ha avuto la prima gravidanza a 15 anni ed è nato Sebastiano […]

Il papà appena scomparso

Fiordaliso ha perso lo scorso 6 maggio il padre Auro, al quale è stata legata da un profondo rapporto intentificatosi particolarmente negli ultimi mesi, quando la cantante si è presa cura del genitore. […]

fiordaliso

Le violenze subite

La cantante Fiordaliso si è sposata a soli 15 anni, dopo essere rimasta incinta. Nel 1972, infatti, è nato il suo primo figlio Sebastiano Bianchi. Nel 2015 a Domenica Live, Fiordaliso ha raccontato per la prima volta di essere stata picchiata dal suo ex marito durante i loro quattro anni di matrimonio: «Era un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta di Sebastiano e sono andata in un centro per ragazze madri. Quando sono tornata l’ho sposato, contro il volere di mio padre, che mi ha mandato via da casa.

fiordaliso

Il matrimonio però non è stato felice, anzi, c’erano le botte. Però, in quel periodo, per una donna era normale. A quell’epoca (era 43 anni fa) se tu dicevi alla gente che eri stata picchiata da tuo marito era come dire che avevate discusso», ha raccontato Marina Fiordaliso. E ha concluso: “Io voglio dire alle donne che ce la possono fare, bisogna andare via subito. Io ce l’ho fatta, sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”. […]

La pace dei sensi

Di recente, a precisa domanda se abbia accanto un uomo dopo le esperienze del passato e le cicatrici che le hanno lasciato addosso, era stata netta: “Ora sono single e non mi interessa. Non ho più libidine, istinto, voglia di fare l’amore. Ho trovato la pace dei sensi e sto da Dio” era stata la tagliente risposta. Anzi, ammettendo di non avere partner da alcuni anni, in un’altra circostanza aveva candidamente ammesso di non essere “mai stata così bene in vita mia”.

Il Festival di Sanremo

FIORDALISO

Fiordaliso è una delle signore di Sanremo: in gara nove edizioni, di cui otto tra il 1982 e il 1991

La morte della mamma per Covid

Tre anni fa il Covid si è portato via sua madre.

«Non voglio mica la luna»

FIORDALISO

Il 1984 è l’anno di “Non voglio mica la luna”, il suo più grande successo presentato al Festival di Sanremo. «La scrissi insieme a Enzo Malepasso, che ai tempi era il mio compagno. Poi ci fu il colpo di genio di Luigi Albertelli, il grande paroliere che ai tempi faceva anche i jingle per la Coca Cola, con questa frase un po’ dialettale, “non voglio mica la luna”, che poi sfruttarono gli operai delle fabbriche, gli studenti durante le proteste a scuola».

