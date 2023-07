1. “HO UCCISO MICHELLE PER 20 EURO DI FUMO” MA IL VERO MOVENTE RESTA UN MISTERO

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa,Marco Carta per “la Repubblica”

michelle causo 1

Uccisa per 20 euro di hashish. Un debito che il ragazzo aveva contratto con Michelle per alcune dosi di droga. La ragazza ha preteso i soldi, O. l’ha derisa. La diciassettenne non ha preso bene l’affronto. L

a discussione poi è degenerata e lei, questo è il racconto del killer, l’avrebbe aggredito: poi le coltellate e l’omicidio. Chi conosce la vittima sostiene che Michelle era una ragazza forte «in grado di tenere testa fisicamente ai maschi», come ha detto in un’intervista la madre della 17enne uccisa a Primavalle.

Gli agenti del commissariato hanno, infatti, trovato l’appartamento in via Dusmet devastato. Segno evidente che si è consumata tra i due una lotta feroce […]. Ma se da un lato la ricostruzione offerta da O. coincide in parte con quello che probabilmente è successo nell’appartamento, una lotta violenta tra i due, diversa è la questione del movente. Uccisa per poco più di 5 spinelli? La scintilla che ha fatto scattare la furia assassina è partita per un motivo così banale?

il 17enne accusato di aver ucciso michelle causo

C’è qualcosa che non torna per gli investigatori. Anche se il passato di O. testimonia di un ragazzo violento. Due anni fa avrebbe rapinato con un coltello una persona […] Inoltre la polizia, nella perquisizione dell’appartamento, ha trovato dell’hashish e un laboratorio artigianale per droghe sintetiche. Droga che O., il giorno dell’omicidio aveva assunto, come ha dimostrato il test.

Ad ogni modo in molti pensano che una reazione così brutale nasconda altro. L’ipotesi di un approccio rifiutato rimane una pista che la squadra mobile continua a scandagliare, così come di una relazione clandestina tra i due e di qualcosa andato storto. Di certo Michelle era ufficialmente impegnata con un altro ragazzo che ieri ha detto: «A lei non interessava lui. Pensava fosse un amico. Lei lo ha rifiutato e O. ha reagito».

michelle causo con il fidanzato flavio

Il ragazzo, intanto, ha trascorso la sua seconda notte da detenuto nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli, dove stamattina è fissato l’interrogatorio con la pm Anna Di Stasio. È accusato di omicidio ma rischia l’aggravante della crudeltà dell’occultamento di cadavere e del depistaggio. […]

2. «MICHELLE SI È DIFESA DALLE COLTELLATE» IL GIALLO DELLE DUE TELEFONATE DEL KILLER

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

I segreti fra Michelle Causo e il suo nuovo amico nelle chat dei loro telefonini. E anche in altri cellulari che vengono ora analizzati dalla polizia per estrapolare i messaggi che contengono le piattaforme più utilizzate dai giovanissimi. Su TikTok, Instagram, ma anche Telegram e altri canali a cancellazione rapida.

michelle causo 2

Accertamenti per trovare conferme a quanto raccontato da O.D.S., 17 anni, […] Non è chiaro se il giovane, sul quale gli indizi pesano come macigni dopo essere stato visto spingere per 350 metri il carrello con il corpo di Michelle per le strade di Primavalle […]

L’autopsia, eseguita ieri all’istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli, ha confermato che Michelle è stata colpita da sei coltellate: alla schiena, all’addome e al collo. Non ci sono segni di violenza sessuale ma ferite sulle mani con le quali ha cercato di parare i fendenti.

michelle causo 3

Se la sequenza sarà confermata dalle indagini della Squadra mobile, allora la 17enne studentessa del liceo «Gassman» — con un «carattere forte, ma anche fisicamente pronta a difendersi, perché aveva fatto pugilato», dicono le amiche — sarebbe stata aggredita a tradimento, alle spalle […] Non si esclude dopo due telefonate del ragazzo che l’avrebbe esortata ad andare da lui. A sostenerlo sono i parenti della vittima.

Una trappola? Sempre per la famiglia e per Flavio, il fidanzato di Michelle, sarebbe andata proprio così, con la situazione precipitata quando il 17enne ha tentato un approccio sessuale respinto dall’amica. Per la polizia tutto ciò è da dimostrare: al momento non ci sono elementi che possano far pensare a un omicidio dopo una tentata violenza sessuale. Né al fatto — ipotizzato ancora da Flavio — che nell’appartamento ci fossero altre persone.

il presunto killer di Michelle Causo

Il comportamento del giovane dopo il delitto, così come il goffo tentativo che avrebbe fatto di ripulire l’appartamento prima del ritorno a casa della madre […] lasciano pensare a un delitto non programmato. […], forse al culmine di un litigio per quei soldi pretesi dalla giovane, collegati a uno scenario ancora da valutare. Michelle sarebbe stata colta di sorpresa dall’atteggiamento del coetaneo, «un infiltrato nel giro delle sue amicizie», racconta il nonno della vittima, Elio Bertoneri, che viveva con la nipote e la madre. «Era il mio fiore», la ricorda l’ex sottufficiale della Guardia di finanza, distrutto dal secondo lutto in sette mesi dopo aver perso la moglie. […]

