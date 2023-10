12 ott 2023 14:53

“HO VISTO CAMPITI SPARARE IN FACCIA A MIO MARITO” – I RACCONTI DEI SOPRAVVISSUTI ALLA STRAGE DI FIDENE. L’11 DICEMBRE SCORSO IL 61ENNE CLAUDIO CAMPITI FECE IRRUZIONE DURANTE UNA RIUNIONE DI CONDOMIO UCCIDENDO 4 PERSONE, FERENDONE DUE: “MIO MARITO SI È AVVENTATO CONTRO DI LUI E IN QUEL MOMENTO È PARTITO UN ALTRO COLPO" - "GRIDAVA 'VI AMMAZZO TUTTI' E HA INIZIATO A SPARARE. MI SONO BUTTATA A TERRA PER PROTEGGERMI. HO DETTO A UN’ALTRA PERSONA DI ABBASSARSI. LEI NON L’HA FATTO E..."