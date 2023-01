“MALGRADO LA PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO IL NAPOLI RESTA FAVORITO PER LO SCUDETTO” – CONDO’: "LA SQUADRA DI SPALLETTI DOVRÀ (RI)VINCERLO E NON SOLTANTO AMMINISTRARE IL VANTAGGIO, COME SI È ILLUSO DI FARE A SAN SIRO, CON L’INTER CHE HA REPLICATO LA GRANDE PARTITA DI BARCELLONA - ALLE SPALLE DEL MILAN, LA JUVE VINCE ALL'ULTIMO RESPIRO CON LA PUNIZIONE DI MILIK, FRUTTO ESTREMO DI UNA ROSA INCOMPLETA E RICCHISSIMA" – PER ROMA E LAZIO 5 PUNTI IN PIU’ IN CLASSIFICA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO