“HO LA VULVA PELOSISSIMA, SPESSO STRABORDA FUORI DALLE MUTANDE” – NAIKE RIVELLI, FIGLIA DI ORNELLA MUTI, CI RACCONTA DELLA PASSIONE DEL FIDANZATO PER IL SUO “BOSCHETTO”: “AL MIO COMPAGNO PIACCIO COSÌ, SE TOCCO IL PELO MI LASCIA. LA PRIMA NOTTE INSIEME HA DETTO ‘GRAZIE A DIO’” – “MI FANNO SENSO TUTTI PISELLI TRANNE QUELLO DEL MIO COMPAGNO, SONO RIMASTA UN PO’ BISESSUALE MA NON MI INTERESSA, HO 50 ANNI E HO FATTO LE MIE ESPERIENZE”

Da "La Zanzara" - Radio24

Naike Rivelli a La Zanzara su Radio 24: “Al mio compagno piaccio pelosa, se tocco il pelo mi lascia”. “Ho la vulva pelosissima, spesso straborda fuori dalle mutande”. “Alle ragazze più giovani che si depilano per sempre dico: un giorno ve ne pentirete”. “Vivo con due maiali, che ho chiamato Chiara e Fede, sono due influencer intelligenti. Grazie a loro ho smesso di mangiare carne”.

“Hanno ucciso i maiali senza pietà, gli esseri umani hanno distrutto il pianeta. Il periodo migliore è stato quello della pandemia”. “Se sulla Terra restassero Salvini, la Meloni e un maiale, salverei il maiale”. A La Zanzara su Radio 24 Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, parla delle sue parti intime: “Io sono tutta pelo, sono per la vulva pelosa e ho un pelo importantissimo che ogni tanto straborda fuori dalle mutande, non lo taglio mai, ma se lo facessi probabilmente il mio compagno mi lascerebbe.”

Continua: “Quando ho passato la prima notte insieme al mio compagno volevo farmi la ceretta ma non ci sono riuscita e ho pensato di non concludere, ma quando l’ha vista, ha detto “grazie a dio”, da lì sono rimasta pelosa. Le ascelle? No, quelle le depilo. Oggi le pelose non ci sono più e le più giovani si depilano per sempre, ma non sanno che un giorno potrebbero pentirsene”. Lei non aveva detto di essere bisessuale?: “Mi fanno senso tutti piselli tranne quello del mio compagno, sono rimasta un po’ bisessuale ma non mi interessa, ho 50 anni e ho fatto le mie esperienze; ora mi sono accasata, ho il mio compagno, i miei maiali, ho ancora fantasie erotiche ma sempre e solo col mio compagno.

Ho avuto problemi con la mia menopausa, però mi è rimasta la voglia di trombare solo con il mio compagno con cui sto da cinque anni”. Su droga e prostituzione: “Sono a favore della legalizzazione della droga ma non della cocaina. La coca l’ho provata, ho avuto momenti di merda ma mai dipendenza; gli acidi li ho provati da ragazza una volta, mai provato l’eroina. Sono anche per legalizzare la prostituzione, la donna fa quello che vuole, il vero affronto è che una donna che voglia prostituirsi non possa farlo”.

La Rivelli è stata anche protagonista della “resistenza” contro l’abbattimento dei maiali al santuario ‘Cuori Liberi’: “Vivo con due maiali, la Chiara e la Fede, il riferimento ai Ferragnez lo vedete voi, per me sono i miei influencer intelligenti. Non dormono in camera da letto ma in salotto, ognuno ha la sua cuccia. I miei maiali quando mi vedono la mattina scodinzolano, li bacio sul naso, proprio come un cane; fanno colazione pranzo e cena con noi, mangiano cereali con frutta. Se i vostri figli vedessero i miei maiali li vorrebbero anche loro. Ho smesso di mangiare la carne grazie ai miei maiali. Per me sono come figli, uguali agli esseri umani”.

“Se avessero fatto a me quello che hanno fatto ai maiali nel santuario “Cuori Liberi” – dice ancora la Rivelli - io oggi non sarei qui, non mi avrebbero manganellato ma ucciso, non li avrei fatti entrare. Se cercano di ammazzarti il cane che fai? Quei maiali dormivano nel loro rifugio nelle cucce all’aperto. C’erano due maiali malati ma tutti gli altri erano sani e avevano scampato questa cazzo di peste”.

E ancora: “Hanno sparato ai maiali senza pietà, avrebbero potuto farlo in maniera diversa seguendo il protocollo con una iniezione e poi due di questi sono sopravvissuti alla peste suina, bisognerebbe studiarli non ucciderli. L’essere umano si può difendere, il maiale è indifeso. Noi umani abbiamo distrutto la terra, la natura è distrutta, gli unici momenti belli per gli animali sono state le pandemie”. Se dovesse salvare un maiale e Salvini, rimasti gli unici sulla Terra chi salverebbe?: “

Salvini è un diversamente intelligente con un problema con l’alcol, lo vedo sempre in qualsiasi posto con un bicchiere in mano. Tra Salvini e un maiale salverei il maiale, tra la Meloni e un maiale, sempre il maiale. La Meloni è più pericolosa che fascista ma nell’essere pericolosa ci può essere anche essere fascista.”

naike rivelli ornella muti