7 apr 2024 18:50

“HOMELESS” FROM IBIZA! – I PREZZI DEGLI AFFITTI SULL’ISOLA DELLE BALEARI SONO AUMENTATI VERTIGINOSAMENTE DOPO LA PANDEMIA,CON INCREMENTI FINO AL 50%, AL PUNTO CHE MOLTI PROFESSIONISTI LOCALI SONO COSTRETTI A VIVERE IN AUTO, IN TENDA O IN APPARTAMENTI CONDIVISI PER RISPARMIARE – IL BOOM NON È SOLO DOVUTO AI TURISTI CHE FANNO AUMENTARE LA RICHIESTA, MA ANCHE DEI PROPRIETARI FURBETTI CHE INFRANGONO LE REGOLE...