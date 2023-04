“UN HOTEL HA DATO DA MANGIARE ALL’ORSA JJ4 ED È TORNATA PIÙ VOLTE” – L’ALPINISTA REINHOLD MESSNER A “UN GIORNO DA PECORA” SVELA CHE QUALCUNO POTREBBE AVER ATTIRATO L’ANIMALE CHE HA UCCISO ANDREA PAPI: “L'ANIMALE NON HA NESSUNA COLPA, MA NON LA SI PUÒ LASCIARE IN TRENTINO. CI SONO TROPPI ORSI” – “VA SOPPRESSA SOLO SE NON SI TROVANO ALTRE SOLUZIONI. FORSE IN GERMANIA C'È QUALCUNO CHE È DISPOSTO A PRENDERLA” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

reinhold messner 8

L’orsa JJ4? “Forse c’è qualcuno in Germania che è disposto a prenderla, come la fondazione Orso che so per certo è in contatto col governatore Fugatti. Cosa bisognerebbe fare? Se non si riesce a spostarla altrove, non bisogna metterla in gabbia e va soppressa solo ed esclusivamente se non si trovano altre soluzioni. Però non la si può lasciare in Trentino, in questo periodo ci sono troppi orsi, arrivano fino in Bavaria e diventano pericolosi. Mi dispiace moltissimo per quanto successo a quel ragazzo e sono vicino alla sua famiglia”.

simon e reinhold messner 4

A parlare è l’alpinista Reinhold Messner, che a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, ha ragionato sulla possibilità che l’orsa JJ4, che avrebbe ucciso un runner in Trentino e che ora potrebbe essere soppressa. “Ho sentito dire che c’è stato un hotel che ha dato da mangiare più volte all’orsa JJ4, che trovando sempre dei viveri è tornata lì più volte”, ha rivelato Messner ai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

reinhold messner 9

I suoi cuccioli, che hanno due anni, sono in grado di cavarsela da soli? “Si, due anni sono sufficienti per esser autonomi. Ma in generale - ha proseguito Messner a Un Giorno da Pecora - il Trentino è troppo piccolo per i circa 100 orsi presenti su quel territorio. Nella mia vita ho incontrato più volte degli orsi, dalla Siberia al Tibet, ma non mi hanno mai aggredito, perché lì hanno spazi enormi, non hanno motivo di attaccare un uomo”.

reinhold messner 6

Insomma, gli orsi sono un problema per il Trentino. “L’orso non ha nessuna colpa, la natura c’è e va rispettata, almeno una cinquantina di questi esemplari però andrebbero trasferiti dal Trentino ad altri luoghi. E non dimentichiamoci - ha concluso l’alpinista a Rai Radio1 - che i lupi sono un problema ancora più grave: distruggono le nostre malghe, in una notte uccidono anche venti pecore”.

ORSA JJ4 ORSA JJ4 1 ALESSIA GREGORI ANDREA PAPI 1 andrea papi L ORSA JJ4 IN TRAPPOLA NEL 2020 DOPO LA PRIMA AGGRESSIONE