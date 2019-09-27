“HOW DARE YOU?” - VI SIETE SPAVENTATI A SENTIRE IL DISCORSO APOCALITTICO DI GRETA THUNBERG ALL’ONU? ALLORA DOVETE ASCOLTARE LA VERSIONE DEATH METAL CARICATA DA UN GENIO SU YOUTUBE - IL VIDEO CULT DELL’ECO-PISCHELLA CHE DICE “RIGHT HERE, RIGHT NOW” SULLE NOTE DELLA CANZONE DI FATBOY SLIM

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