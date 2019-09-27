“HOW DARE YOU?” - VI SIETE SPAVENTATI A SENTIRE IL DISCORSO APOCALITTICO DI GRETA THUNBERG ALL’ONU? ALLORA DOVETE ASCOLTARE LA VERSIONE DEATH METAL CARICATA DA UN GENIO SU YOUTUBE - IL VIDEO CULT DELL’ECO-PISCHELLA CHE DICE “RIGHT HERE, RIGHT NOW” SULLE NOTE DELLA CANZONE DI FATBOY SLIM-
FATEVI UNA RISATA! - L'AVVOCATO DI MILLY CARLUCCI: ''NON ERA UNA DIFFIDA, MA UN SEMPLICE INVITO AL BUON SENSO''. AH, SI CHIAMA COSÌ UNA LETTERA DA UN AVVOCATO A UN ALTRO AVVOCATO? CHE SI CHIUDE CON ''LA RISERVA DI ADIRE LE VIE LEGALI''? - CONTINUA IL BOTTA E RIPOSTA TRA RAI E MEDIASET, CON IL BISCIONE LACONICO: ''SI COMMENTA DA SOLA LA TESI DELL'AVVOCATO SECONDO CUI UN “VIP” NON POSSA BALLARE CON UN BALLERINO PROFESSIONISTA SE NON NEL PROGRAMMA “BALLANDO CON LE STELLE”…
AMERICA FATTA A MAGLIE - QUANTI SOLDI HA GIÀ RACCOLTO DONALD TRUMP PER LA SUA RIELEZIONE? A CHI VANNO I FINANZIAMENTI DI WALL STREET SE BIDEN VIENE ABBATTUTO E LA WARREN CANDIDATA? QUANTI DEBITI HA IL PARTITO DEMOCRATICO PIÙ DE SINISTRA DEGLI ULTIMI 30 ANNI? QUANTO MANCA AL PRIMO MARTEDÌ DI NOVEMBRE DEL 2020? UN SACCO DI TEMPO, TROPPO PER PENSARE DI SOPPORTARE IL CLIMA DI CACCIA ALLE STREGHE E BUFALE UN TANTO AL CHILO. MA PROVIAMO A FARE UN PO' DI ''DEBUNKING''…
IL VERO PREZZO DEL LOW COST - RYANAIR HA CHIESTO AI SUOI PILOTI DI ANDARE IN CONGEDO SENZA STIPENDIO “PER IL BENE DELL’AZIENDA”, MINACCIANDO DI LICENZIARLI E PAVENTANDO UNA CRISI COME QUELLA DI THOMAS COOK - LE OPZIONI DATE AI PILOTI IN UNA LETTERA: IN ALTERNATIVA ALLE FERIE NON PAGATE, LA COMPAGNIA PROPONE UN TRASFERIMENTO IN UN’ALTRA BASE OPPURE...
BULLI ASSASSINI – UN 13ENNE AMERICANO È MORTO DOPO ESSERE STATO AGGREDITO DA DUE COMPAGNI DI SCUOLA: DURANTE LA LITE GLI AGGRESSORI HANNO DATO UN PUGNO IN FACCIA AL RAGAZZINO CHE È CADUTO A TERRA, SBATTENDO LA TESTA CONTRO UN PILASTRO DI CEMENTO…(VIDEO)
TOTTISSIMO! NEL GIORNO DEL SUO 43ESIMO COMPLEANNO (IL PRIMO DEGLI ULTIMI 30 ANNI CHE NON FESTEGGIA DA CALCIATORE O DIRIGENTE DELLA ROMA) IL "CAPITANO" GIRA A GENOVA UNO SPOT PER IL REALITY PRODOTTO DA AMAZON AL QUALE PARTECIPERA’ – MA LUI VUOLE RIENTRARE NEL CALCIO E FARLO AD ALTI LIVELLI: ECCO COME – I MESSAGGI SUI SOCIAL DELLA ROMA, DI VIP ED EX CALCIATORI- VIDEO
CAFONAL #VIATEULADA66 - LA RAI SI METTE IN MOSTRA A PALAZZO VENEZIA: LA FOTO DEL PRESIDENTE FOA CON IL SOTTOSEGRETARIO RENZIANO SCALFAROTTO. E POI ARBORE, ADRIANA VOLPE, GIORGIA CARDINALETTI (EX 'DOMENICA SPORTIVA', ORA AL 'TG1') - LE 10 TRASMISSIONI CULT, GLI ABITI (DA QUELLI DELLE GEMELLE KESSLER AL TAILLEUR DI FRANCA LEOSINI) GLI OGGETTI (IL TELEFONO DI ‘PRONTO RAFFAELLA?’) CHE HANNO FATTO LA STORIA…
SONNO O SON DESTO – A NEW YORK HA APERTO L’EQUINOX HOTEL, IL PRIMO ALBERGO AL MONDO DEDICATO ALLA CURA DEL SONNO – PER FAVORIRE UNA BELLA DORMITA NELLE STANZE LA TEMPERATURA È MANTENUTA COSTANTEMENTE TRA I 18 ED I 19 GRADI, LE PERSIANE A SCOMPARSA GARANTISCONO IL BUIO TOTALE E LE FINESTRE SONO COMPLETAMENTE INSONORIZZATE – E ANCHE IL IL MATERASSO È… (VIDEO)
VOLETE SAPERE QUANTO CI METTE IL VOSTRO CORPO PER DISINTOSSICARSI DALLE SIGARETTE? IL RECUPERO DI UNA CONDIZIONE CARDIOVASCOLARE PUÒ RICHIEDERE FINO A 25 ANNI - CHI HA ALLE SPALLE ALMENO UN VENTENNIO DI FUMO PUÒ QUASI DIMEZZARE IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CUORE NEI 5 ANNI CHE SEGUONO IL GIORNO IN CUI SPEGNE L'ULTIMA SIGARETTA. MA PER ARRIVARE AD AVERE CUORE, ARTERIE E VENE SIMILI A CHI NON HA MAI FUMATO…