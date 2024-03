“ILARY BLASI HA DIMOSTRATO CLASSE NEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE” – MICHELLE HUNZIKER DIFENDE L'EX LETTERINA DIMENTICANDO LA SPUTTANESCION PUBBLICA A CUI SI SONO ESPOSTI LEI E TOTTI (ALLA FACCIA DELLA CLASSE) – LA SVIZZERA, OSPITE DI “VERISSIMO”, HA DIFESO ILARY: “HA SAPUTO STARE NEL SILENZIO E QUANDO È STATO IL MOMENTO DI DIRE QUALCOSA LO HA FATTO SEMPRE IN MODO ELEGANTE. HA AUTENTICITÀ E ONESTÀ INTELLETTUALE ED EMOTIVA" (SI RIFERIVA A QUANDO SO' SPARITI I ROLEX DI TOTTI?)

Un'amicizia profonda lega Michelle Hunziker a Ilary Blasi e la conduttrice svizzera ha avuto parole piene di affetto per la collega durante la sua ultima partecipazione a Verissimo, lo scorso weekend.

«Ilary per me è una donna meravigliosa. È di una simpatia… Ha un’autenticità, un’onestà intellettuale ed emotiva che ha sempre portato avanti negli anni. È una bellissima e bravissima mamma» ha detto a Silvia Toffanin, facendo riferimento anche alla fine del matrimonio tra la Blasi e Francesco Totti. «Anche nel momento più difficile ha dimostrato classe, ha saputo stare nel silenzio e quando è stato il momento di dire qualcosa lo ha fatto sempre in modo elegante».

Tra le due, come raccontato sempre a Verissimo da Ilary Blasi nell'aprile 2023, l'amicizia è recente: «Io e Michelle ci conosciamo da tantissimo tempo ma ci siamo avvicinate in questi ultimi anni». E in quella stessa occasione la Hunziker aveva inviato un videomessaggio per l'amica: «Il nostro rapporto è la dimostrazione che in Tv l'amicizia vera e la solidarietà femminile esistono davvero». Ad accomunarle, soprattutto una cosa: «Il fatto che anche tu come me sei bravissima a nascondere le sfumature delle tue fragilità», disse Michelle in quella stessa occasione.

[…] Le due conduttrici hanno trascorso il Capodanno a Zermatt insieme a un gruppo di amici comuni. Con loro, i rispettivi compagni, Bastian Muller e Alessandro Carollo, che da qualche mese fa coppia con la Hunziker. […] Oggi sia lei che l'amica hanno ritrovato l'amore dopo la fine dei matrimoni con Francesco Totti e Tomaso Trussardi.

