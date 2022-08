1 - ILARY BLASI, ALFONSO SIGNORINI: "L'HO INCONTRATA, ECCO COME L'HO TROVATA"

"E' più incazzata che triste": parla Alfonso Signorini, conduttore del Gf vip. Che è stato il primo a fotografare Totti mentre si stava consumando la rottura con Ilary Blasi. Una vera e propria bomba, senza precedenti. Per Signorini si tratta dell'ultimo giorno di vacanza in montagna. Signorini parla delle sue vacanze nell'ultimo numero di Chi. E dice: "Con me l'estate è stata generosa" Cesenatico, Mykonos e infine Cortina: sono state queste le mete del conduttore di Canale 5, che ama da sempre montagna (per questo motivo trascorre alcuni giorni sulle Dolomiti).

Poi parla della Blasi: "Penso alle risate fatte a casa mia con Ilary, che ho trovato più incazzata che triste per le sue ben note vicende sentimentali". La rottura totale tra Ilary e Totti è avvenuta in piena estate, la vera bomba di questi mesi caldi.

Poi Signorini svela: "L'estate, inoltre, mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva. Non chiedetemi di più perché sono fatti miei". Gossip blindato, almeno per adesso. La Blasi, intanto, non parla. Silenzio totale. Nessuno parla: Totti resta in assoluto e religioso silenzio, come del resto anche Ilary: dopo una vacanza in Africa si è rifugiata, a quanto pare, nella sua casa sul litorale romano.

2 - TOTTI, LA CONFESSIONE DELL'AMICO PR : «FRANCESCO AMA ILARY MA È SUCCESSO UN FATTO GRAVISSIMO CHE A BREVE DIRÀ»

Mentre gli inguaribili romantici sperano in un ritorno di fiamma, un nuovo tassello si aggiunge alla tormentata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A svelare nuovi retroscena è l'amico del calciatore Alex Nuccetelli che lancia una vera bomba.

Le nuove foto

Mentre Ilary Blasi è "fuggita" in Croazia con la figlia Isabel, Francesco Totti è stato fotografato nuovamente da CHI, il magazine diretto da Alfonso Signorini, mentre scende da una macchina sotto la casa che Noemi Bocchi ha preso al Circeo: «L'ingresso è stato registrato alle 22,30; l'uscita, non pervenuta».

Foto che avrebbero mandato su tutte le furie, stando al magazine, la Blasi, visto il momento delicato e una separazione in corso che, stando ai fatti, vede, con tanto di prove fotografiche, in Totti l'unico traditore. Ma l'amico dell'ex capitano giallorosso Alex Nuccetelli non ci sta e sgancia una bomba sulla coppia.

La confessione dell'amico di Totti

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Nuccetelli, il pr e amico che ha fatto conoscere a Totti la Bocchi, ha sottolineato quanto la famiglia sia importante per il calciatore: «Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per Francesco la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa».

Un fatto gravissimo alla base della separazione

«Per Ilary - ha raccontato Alex Nuccetelli - Francesco prova un amore esagerato, un'attrazione viscerale, Qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary».

