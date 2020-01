“IMMA È UNA FIGLIA DI PUT*ANA” – AL "GF VIP" BARBARA ALBERTI SENZA FRENI ASFALTA IMMA BATTAGLIA MENTRE CERCA DI CONSOLARE LICIA NUNEZ CHE PARLA ANCORA DELLA FINE DELLA STORIA – IMPLACABILE LA ALBERTI: “DICIAMO LA VERITÀ, EVA MA CHI SE LA INC*LA? È MEGALOMANE, NEMMENO FOSSERO BRAD PITT E ANGELINA JOLIE” – IL MACIGNO SU PASQUALE LARICCHIA: “AVEVA UNO SGUARDO DA ASSASSINO. FUORI DA QUI… “ - VIDEO

Emiliana Costa per "www.leggo.it"

Barbara Alberti, l'attacco choc al Gf Vip 4: «È una figlia di putt***. Chi se la inc***». Fan furiosi su Twitter: «Squalificatela». La scrittrice è finita di nuovo nell'occhio del ciclone per alcune presunte frasi che avrebbe pronunciato nella casa più spiata d'Italia. Ma andiamo con ordine.

Dopo la puntata di ieri sera, Licia Nunez si è sfogata con Barbara Alberti e Rita Rusic per quanto riguarda la storia di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

La scrittrice avrebbe preso le parti di Licia e, a quanto riportano i fan su Twitter, avrebbe utilizzato delle frasi piuttosto pesanti nei confronti di Eva Grimaldi e Imma Battaglia: «Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di pu***. Ma poi dai, diciamo la verità, Eva ma chi se la inc***? È megalomane, nemmeno fossero Brad Pitt e Angelina Jolie».

Le reazioni su Twitter non si sono fatte attendere: «Perché Mediaset non fa niente? Avrebbero dovuto allontanarla all'istante». E ancora: «Sentendo le sue esternazioni, mi è decaduta, anzi sprofondata». «Nella vita puoi essere colto. Ma se ti manca il rispetto, sei un asino». Provvedimenti in arrivo? Staremo a vedere.

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

“Farà qualcosa di male alle donne. Aveva una faccia da assassino“. A parlare è Barbara Alberti, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La scrittrice, nel corso di un dialogo con Rita Rusic, ha espresso infatti il suo tremendo giudizio su Pasquale Laricchia, non esitando ad etichettarlo come un potenziale violento. Parole forti, sicuramente non giustificabili, che hanno fatto il giro del web.

Ieri sera, Barbara ha deciso di parlare con Rita Rusic di quanto successo nella puntata andata in onda lo scorso mercoledì.

A quel punto, la Alberti ha condannato nuovamente le frasi sessiste pronunciate dall’espulso Salvo Veneziano, concentrandosi anche sulla forte reazione di Pasquale appena è stato ‘invitato’ da Alfonso Signorini a recarsi in un centro di ascolto, insieme a Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese, per entrare in contatto con l’esperienza di donne che avevano subito violenza. Incurante della gravità del suo pensiero, Barbara si è così lasciata andare all’assurda e condannabile insinuazione:

“Pasquale era furibondo, ci avrebbe ucciso tutti. Ieri sera esprimeva un’aggressività e un odio, perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a ’sta cosa, però odierà le donne, lui farà qualcosa di male alle donne. Aveva una faccia da assassino“.

Sentite quelle parole, la regia ha subito spostato il live in un’altra stanza. Barbara, in questa circostanza, ha davvero esagerato: tacciare Pasquale di essere un violento che “farà qualcosa di male alle donne” è senz’altro un’esternazione fuori luogo soprattutto per il tono assertivo e diffamatorio con cui è stata pronunciata. A tutto c’è un limite.

