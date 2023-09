“IMPOSSIBILE DIMOSTRARE CHE SI SAREBBE POTUTO SALVARE” – LA PROCURA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE PER IL CASO DI MICHELE MERLO, IL CANTANTE RESO FAMOSO DA “AMICI” E “X FACTOR” MORTO DI LEUCEMIA FULMINANTE IL 6 GIUGNO - PER I MAGISTRATI NON È STATO POSSIBILE DIMOSTRARE IL NESSO DI CASUALITÀ, OVVERO SE IL 28ENNE SI SAREBBE POTUTO SALVARE SE IL MEDICO DI BASE DI ROSÀ, INDAGATO NELLA VICENDA, AVESSE IMMEDIATAMENTE SCOPERTO LA MALATTIA…

Estratto da repubblica.it

michele merlo 6

La Procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione per il caso di Michele Merlo, il cantante morto di leucemia fulminante il 6 giugno del 2021 a Bologna. Per i magistrati non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità, ovvero se Michele, che aveva 28 anni, si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, indagato nella vicenda, avesse immediatamente scoperto la malattia.

michele merlo 2

Secondo d'accusa, il medico il medico di famiglia Vitaliano Pantaleo – unico indagato – non avrebbe capito che Merlo, in arte Mike Bird, il cantante reso famoso da Amici e X Factor, era stato colto da una leucemia fulminante. Il medico, secondo i legali della famiglia sarebbe stato "responsabile non tanto per non aver diagnosticato la malattia", quanto per non aver approfondito a sufficienza il grosso ematoma che Michele gli fece vedere durante la visita del 26 maggio 2021, e che venne ritenuto soltanto il frutto di una contusione.

(...)

michele merlo 4 michele merlo 1 michele merlo 7