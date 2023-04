“È UN INCUBO PENSARE CHE CHI HA UCCISO MIO FIGLIO POSSA STAPPARE BOTTIGLIE DI SPUMANTE” – FEDERICA SABELLICO, LA MADRE DI THOMAS BRICCA, IL 19ENNE UCCISO AD ALATRI A COLPI DI PISTOLA A GENNAIO: “IO SONO MORTA CON LUI. ABBIAMO FIDUCIA NELLE AUTORITÀ, MA PASSANO I MESI E NON SI MUOVE UNA FOGLIA” – “I NOMI DEI SOSPETTATI ERANO STATI FATTI SIN DAL PRIMO MOMENTO. C'È STATA UNA NEGLIGENZA? CI SONO PERSONE PERICOLOSE PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA CHE VANNO IN GIRO ARMATE, MI DICONO CHE LI VEDONO ANCHE PER FESTE…”

Estratto dell’articolo di Pierfederico Pernarella per "il Messaggero"

FEDERICA SABELLICO CON THOMAS BRICCA

«Sono morta con il mio Thomas. Ora niente è più importante, per me non ha più senso vivere». La voce di Federica Sabellico s'incrina un attimo quando prova a descrivere la sua vita senza il figlio, Thomas Bricca, il 19enne ucciso in un agguato a colpi di pistola lo scorso 30 gennaio.

Sono trascorsi quasi 4 mesi dall'omicidio, ma l'attesa e annunciata svolta nell'inchiesta non è arrivata. Ci sono due indagati a piede libero, Mattia e Roberto Toson, figlio e padre. Per la Procura sarebbero stati loro ad uccidere Thomas, ma non ci sono ancora elementi sufficienti per chiudere il cerchio.

Federica Sabellico attende, non può fare altro, ma ora non vuole più nascondere la rabbia: «Adesso basta, sono trascorsi troppi mesi. Arrestate i colpevoli, vivere così è un incubo». […]

thomas bricca

Che sensazione prova quando pensa che gli assassini di suo figlio non sono stati ancora arrestati?

«Tanta rabbia, è allucinante, è un incubo pensare che chi ha ucciso Thomas possa andare in giro beatamente in piena libertà, magari a stappare bottiglie di spumante. Siamo sempre stati collaborativi, […] abbiamo fiducia nelle autorità […], ma intanto passano i mesi, troppi, e non si muove una foglia. […] Spero che questo silenzio abbia un motivo […[».

Non è soddisfatta di come sono state condotte le indagini?

«Ripeto, abbiamo fiducia nella giustizia, ma mettetevi nei nostri panni. Mio figlio, un ragazzo di 19 anni, ha perso la vita da innocente, non era lui l'obiettivo di quegli spari. Non siamo di ferro, siamo allo stremo e arrabbiati. Arrabbiati perché per le risse che ci sono state nei giorni prima dell'omicidio nessuno ha fatto niente e non sappiamo perché.

sparatoria ad alatri

Siamo arrabbiati perché dopo l'omicidio non sono intervenuti subito, eppure i nomi dei sospettati erano stati fatti sin dal primo momento. Hanno pulito la scena del delitto con gli idranti, si è lasciato passare tempo, è sparito tutto […]. Sono ignorante in materia, ma mi chiedo perché hanno aspettato venti giorni per fare le perquisizioni […]. C'è stata una negligenza?».

Quindi cosa intendete fare?

sparatoria ad alatri thomas bricca 3

«Attraverso i nostri legali ci appelleremo alla Procura generale e al Ministero di Grazia e Giustizia, vogliamo delle risposte […] e ora pretendiamo dei fatti. Per noi le dinamiche dell'omicidio sono chiare. Il delitto è avvenuto in un contesto noto a tutti […]. […] Fino a prova contraria ci sono persone pericolose per l'incolumità pubblica che vanno in giro armate».

In questi mesi ha mai incontrato gli indagati per l'omicidio di suo figlio?

«Li ho incrociati qualche volta in auto, ma spero di non incontrarli mai di persona. In tanti però mi dicono che li vedono sempre in giro, anche per feste». […]

