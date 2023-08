“GLI INFLUENCER DEVONO PAGARE LE TASSE”. AH, PERCHÉ, NON LO FANNO GIÀ? – GIORGETTI METTE NEL MIRINO QUELLA MASSA DI MIRACOLATI CHE HA MESSO IN BANCA MILIONI – IN REALTÀ NON È CHIARO COSA INTENDESSE IL MINISTRO QUANDO PARLAVA DI TASSAZIONE: SULLA CARTA GLI INFLUENCER HANNO PARTITA IVA, FANNO FATTURA E IN ALCUNI CASI HANNO IMPRESE CON AZIENDE, MA È PROBABILE CHE SOSPETTI UN’AMPIA EVASIONE – DA CHIARA FERRAGNI A BENEDETTA ROSSI: L’EPOCA DEI SOLDI FACILI POTREBBE ESSERE SUL VIALE DEL TRAMONTO…

1 - TASSA INFLUENCER

Luigi Grassia per “la Stampa”

[…]

giancarlo giorgetti

«Anche gli influencer devono pagare le tasse» ha detto ieri il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti, e il concetto preso a sé è ineccepibile: là dove si produce reddito è giusto imporre tributi.

Giorgetti, che parlava in videocollegamento con la festa della Lega Romagna a Cervia, ha osservato che il sistema economico è molto cambiato negli ultimi decenni, «oggi si deve andare a cercare la base imponibile» anche setacciando attività che in passato non venivano neppure immaginate, come sono quelle che si svolgono in Internet. […]

giulia de lellis

In realtà non è chiaro quale fosse l'esatto significato delle dichiarazioni di Giorgetti, visto che l'attività economica degli influencer è regolamentata come ogni altra: hanno partita Iva, fatture, a volte intere imprese con dipendenti; può darsi che il ministro sospetti un'ampia evasione.

Per quanto riguarda i colossi multinazionali dell'universo "social", si tratta invece di una questione macroscopica, ben nota nei suoi contorni e scandalosa: hanno un'attività globale, guadagnano enormemente in tanti Paesi diversi, pagano poche tasse in sedi fiscali di comodo, e per di più si sottraggono alla responsabilità civile e penale sui contenuti che veicolano, sostenendo di essere fornitori di una struttura neutrale, come se i social media fossero l'equivalente di linee telefoniche.

eva menta

Giorgetti ha notato che anche i tentativi in corso a livello Ue di far pagare qualcosa in più a questi soggetti sono timidi.

Quanto agli influencer, se l'ipotesi è che lì si nascondano sacche di evasione sarà un po' più facile metter loro il sale sulla coda rispetto ai colossi del web. E se il ministro dell'Economia dà questa indicazione agli uffici che da lui dipendono e alla Guardia di Finanza è verosimile che qualcosa succeda.

[…]

2 - LE OCCHIATE DI KHABI, I CONSIGLI DI CLIO BASTA UN GESTO PER DIVENTARE MILIONARI

Maria Corbi per “la Stampa”

In molti prevedono l'arrivo di anni difficili per gli influencer che dopo aver perso il mantello candido dei cavalieri senza «marchetta», coloro che offrivano garanzia di autenticità dei contenuti senza spintarelle della pubblicità, dovranno reinventarsi per rimanere in sella e farsi pagare i loro preziosi post. Per adesso comunque resistono con platee che magari si fidano di meno ma non smettono di seguire quello che fanno come fosse una soap opera. […]

chiara ferragni

Chiara Ferragni si porta dietro oltre ai suoi (29,5 milioni) anche i seguaci dei suoi parenti, dal marito Fedez (14,7 milioni), alle sorelle Francesca e Valentina, alla madre Marina Di Guardo e ai suoi figli, le piccole star, Leone e Vittoria. Un vero business di famiglia, non è un caso che abbiano prodotto la serie sulla loro vita, i «Ferragnez» appunto. Lei da sola ha un patrimonio stimato in 40 milioni di dollari […]

Tante Cenerentole graziate da un talento di comunicazione o da un'abile regia. Vedi Khaby Lame, classe 2000, il tiktoker più seguito al mondo, origini senegalesi e diventato da poco ufficialmente cittadino italiano (con giuramento al Comune di Chivasso). I suoi video brevi, e ironici, di vita quotidiana non smettono di affascinare platee sconfinate di chi vede in lui e in quel modo di affrontare la vita una indicazione per un mondo meno complicato.

Non parla ma la mimica facciale dice tutto e di più. Una storia, la sua, di rinascita, con il successo arrivato durante la pandemia di COVID-19, dopo essere stato licenziato. Nel 2021 il suo patrimonio netto era stimato tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari, mica male per uno che fa due facce strane e strabuzza gli occhi.

benedetta rossi

[…] Michele Morrone è uno di questi, al quarto posto tra i profili italiani più seguiti testimonial di brand internazionali. Poco più di 30 anni, nato a Vizzolo Predabissi, paesino dell'hinterland milanese, prima di trovare il successo sul social network, era conosciuto per un ruolo nel film ad alto tasso erotico «365 giorni», uscito su Netflix nel 2020. Prima di questo solo piccole parti in serie tv nostrane come «Squadra antimafia 6» e «Provaci ancora prof!» Ma sono stati i social a fargli fare la svolta, almeno nel conto in banca. Perché anche se si intravede una certa stanchezza nel settore la fine di questo regno dei balocchi è di la da venire.

In Italia, i professionisti attivi nel settore dell'influencer marketing sono oltre trecentocinquantamila e nel 2022 gli investimenti hanno raggiunto oltre duecentonovanta milioni di euro.

eva menta 1

Per cui c'è poco da ridere guardando i balletti di Gianluca Vacchi, imprenditore 55enne prestato ai social, che soltanto su Instagram ha 22,4 milioni di follower.

[…]

Per chi poi non si interessa al calcio il nome di Fabrizio Romano potrebbe dire poco o nulla. E invece il giornalista, esperto di calcio mercato, ha ben 21,6 milioni di follower su Instagram, nel 2022 è stato inserito nella lista dei 30 personaggi pubblici under 30 più influenti al mondo dalla rivista statunitense Forbes. Famoso il suo slogan «Here we go!», usato quando annuncia un accordo di calciomercato.

Per trovare donne in questa top ten degli influencer dobbiamo scendere molto con i numeri. Oltre i cinque milioni di follower ci sono Eva Menta, Giulia De Lellis e Benedetta Rossi, la «cuoca social» che attira fan con le sue ricette. Ancora più sotto l'Estetista Cinica Cristina Fogazzi, che ha creato un impero dando consigli serissimi con confezione ironica a chi vuole prendersi cura del proprio corpo. Ha creato anche una linea di prodotti venduta in tutta Italia. È così ha fatto anche ClioMakeUp, vero nome Clio Zammatteo, che tra youtube e instagram insegna a truccarsi. […]

khaby lame influencer 2 influencer 1 influencer 3