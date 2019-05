“INSEGNERÒ AI RAGAZZI A NON ESSERE INDIFFERENTI” - TORNA IN CLASSE TRA APPLAUSI E CITAZIONI DI GRAMSCI LA PROF SOSPESA PER UN VIDEO FATTO DAGLI ALUNNI IN CUI VENIVA PARAGONATO IL DECRETO SICUREZZA DI SALVINI ALLE LEGGI RAZZIALI - ALLA DOCENTE È STATA DONATA ANCHE UNA PERGAMENA E 15 ROSE ROSSE, “UNA PER OGNI GIORNO DI SOSPENSIONE DALLE LEZIONI”

«Ritorno in classe per insegnare ai ragazzi a pensare e ad essere onesti e rispettosi delle istituzioni delle leggi». Così la docente sospesa per due settimane, Maria Rosa Dell'Aria tornando oggi in classe. Alla domanda cosa insegnerà agli alunni ha detto: «A non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro».

La docente sospesa per due settimane dalla sua scuola di Palermo dal Provveditore Marco Anello per un video fatto dagli alunni in cui veniva paragonato il decreto sicurezza alle leggi razziali, al suo rientro in classe questa mattina è stata accolta da un lungo applauso dei suoi alunni. Si tratta di tre classi, prima e seconda E e seconda B. Alla docente è stata donata anche una pergamena e 15 rose rosse, «una per ogni giorno di sospensione dalle lezioni».

«Oggi è una bellissima giornata», ha dichiarato. «Non credo che la professoressa intenda tenersi questa, chiamiamola così, 'macchia al termine di una carriera da insegnante modello. Sono certo che i suoi legali faranno ricorso se non ci sarà un altro provvedimento che annulla la sospensione» mi ha detto il vice preside dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, Giuseppe Castrogiovanni. «Credo - ha aggiunto Castrogiovanni - che il preside abbia avviato contatti col ministero e l'ufficio scolastico per trovare una soluzione e annullare gli effetti di un provvedimento apparso ingiusto e sproporzionato a tutt'Italia».

