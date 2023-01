SI APRE LA CACCIA AL NAPOLI – IL MILAN CONTRO LA ROMA PER RESTARE IN SCIA ALLA SQUADRA DI SPALLETTI. MOLTE ASSENZE PER I ROSSONERI CHE NON POTRANNO FARE TURNOVER – PIOLI SI AFFIDA A HERNANDEZ E LEAO COL QUALE PIOLI CHIARISCE UN ASPETTO: “CON LUI NON PARLO DI CONTRATTO MA SOLO DI CALCIO” – ZANIOLO, DYBALA E LE SITUAZIONI DA CALCIO DA FERMO SONO LE CARTE A DISPOSIZIONE DI MOURINHO