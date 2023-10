Estratto dell’articolo di Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Quando gli chiedo come sta, di colpo gli occhi puntano verso il basso e risucchiano, scurendosi, tutta la luce che c’è. Con Tiziano Ferro, avevamo un appuntamento per parlare del suo primo romanzo, La felicità al principio , in uscita domani per Mondadori, ma non si può fingere che nulla sia accaduto, che una decina di giorni fa non abbia annunciato su Instagram che sta divorziando e che, ora, non sia a Milano ma a casa sua a Los Angeles, perché lì ci sono i suoi due figli, che non può portare con lui in Italia. Finiscono 7 anni di amore, di cui 4 di matrimonio, […] con il manager di marketing Victor Allen […]

Anzitutto, Tiziano, come sta?

«Se dicessi bene, mentirei. C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il “bene dei figli”, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Diciamo che sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo».

Le ho incupito lo sguardo. Quanto è stato difficile dare quell’annuncio?

«Affrontare un divorzio non è mai bello, ma il mio è capitato con una tempistica tremenda, la sfiga ha sempre progetti precisi: è una vita che spero di scrivere un romanzo e, ora, la sua pubblicazione si scontra con un cataclisma come questo […] ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta».

Ha scritto che non verrà a promuovere il libro per stare con i suoi bambini. Come mai non può portarli?

«[…] non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me […] Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata: teneteli lontani dai conflitti».

Il protagonista del romanzo, Angelo Galassi, si finge morto e si trova a occuparsi di una bambina che, pur non essendo muta, non parla. Come lei, è un cantante di successo che non ha amato il successo, che ha vissuto l’obesità, l’omofobia, la bulimia, la depressione. Ma nel frontespizio, lei avverte «questa non è la mia storia. L’ha scritta il mio angelo mentre vagava nella galassia dell’insonnia». Lei ha un angelo?

«Grazie a Dio, sì. Se no, non saremmo qui a parlare. I punti in comune col protagonista ci sono e ci sono quelli totalmente diversi, grazie a un po’ di intuito, fortuna, coraggio, agli amici, ai dottori, a una serie di angeli in terra o meno. Scrivere fiction è stato meraviglioso perché, per la prima volta, ho fatto il contrario di quello che ho sempre fatto: ho inventato, invece di raccontare la verità in modo brutale.

Io e Galassi siamo incorniciati in un contesto simile, al quale però io ho reagito, mentre lui fugge, si nasconde, fa vincere la paura, non risolve le sue dipendenze né il pessimo rapporto coi genitori e con chi lo ha fatto sentire sbagliato. Per me, lui è tutto quello che avrei potuto essere e che non ho voluto essere. Io, per esempio, non mi concederei mai la possibilità che un amore finito diventi un cattivo incantesimo su di me fino a precludermi ogni altro amore».

E crede ancora anche nell’amore «per sempre»?

«Ci credo così tanto che mi separo. Anche il divorzio fa parte della fede nell’amore. Ho esordito dicendo che non posso dire di stare bene, ma questo non vuol dire che non starò bene in futuro. Se non mi separassi, significherebbe che non do importanza all’amore.

Invece, lo tratto come una cosa talmente tanto preziosa che, se non è autentico, se non mi fa bene, non lo voglio. Quanto al “per sempre”, non puoi pensare che l’amore, come l’amicizia, resti lì senza coltivarlo, c’è un mestiere dietro, molto simile a quello dell’artigiano: devi sempre presentarti in bottega, ci sono giorni in cui avrai creatività e giorni in cui non succede nulla, ma devi sempre essere lì a lavorare.

L’ex di Galassi di cui parlava è un opportunista che approfitta di lui per diventare un rapper famoso, poi sposa una modella e finge la coppia felice pur di avere successo. Chi è nella realtà?

«Nel costruirlo, mi sono divertito, ho sentito il brivido del mestiere di scrittore. In Mondadori, non ci credono che l’ho inventato. Mi dicono: un giorno ce lo dirai chi è».

In effetti, questo Bass Ferper sembra un seguitissimo rapper italiano.

«Ma no, è il cliché dello youtuber, dell’instagrammer che diventa famoso in un mondo nel quale la fama non è necessariamente legata al talento, è un bugiardo che si adagia nella falsità pubblica con grande naturalezza, che abbraccia quello che gli conviene con spontaneità. L’elenco di quelli che gli somigliano sarebbe lungo. Ma nel corrispettivo della mia vita, un ex così non esiste perché io non ho l’istinto autolesionista di amare uno così: per me, l’amore deve favorire chi sei, non annullarti».

Lei hai mai pensato di sparire, fingersi morto?

«La cosa aberrante per me non è tanto che il mio protagonista si finga morto ma che faccia una cosa che è contro la natura dell’essere umano: rimane in vita, ma si toglie la possibilità di esistere e quindi di fare esperienze e di evolversi. Suicidarsi è orrendo, ma rimanere vivo a guardare la propria morte, in un certo senso, è anche peggio».

Lei si è poi operato alle corde vocali?

«No. Poco prima di iniziare il tour, ho sentito un problema alla voce. In 25 anni, non mi era mai successo, ma lì ne ero certo. Ho detto: qualcosa non va. Sono andato dal medico e lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo: c’era un polipo alle corde vocali. Sapevo che c’era qualcosa perché non riuscivo a essere comodo nelle basse, che per me sono la cosa più facile del mondo.

tiziano ferro presenta i figli

Mi hanno detto che non sarebbe regredito senza un’operazione. Ho scelto di continuare il tour, fare logopedia e di non dire nulla: non mi piace accaparrare benevolenza facendo il piagnone. Però, salivo sul palco con angoscia, col rischio che la voce mancasse di colpo, anche perché, più la sforzi, peggio è. Finito il tour, dopo due mesi di riposo forzato, sono tornato dai medici e il polipo era regredito al punto che non c’era più niente da operare. Sparito. Un mistero».

E ci vede della psicosomatica in questo mistero?

«Al cento per cento. Credo che corpo e testa siano profondamente connessi e la voce esprime quello che vuoi, quello che non vuoi e tace quello che non sai dire. Quello è stato un tour complesso anche perché ero nel mezzo di ciò che ha portato al divorzio. L’ho affrontato con una spada nel cuore.

Di sicuro, vivevo l’incapacità di esprimere qualcosa e insieme il bisogno di farlo. Manco a farlo apposta, nel momento in cui questo qualcosa ha preso una forma, seppure brutta e spiacevole, nel momento in cui ho trovato la voce per uscire da quel limbo doloroso, il polipo è sparito».

