PERDETE I CAPELLI? NON STRESSATEVI CHE PEGGIORATE LA SITUAZIONE! - MELANIA RIZZOLI: “PUÒ AVVENIRE IN SITUAZIONI DI STRESS PARTICOLARMENTE INTENSI, COME IN CASO DI LUTTI, INCIDENTI O TRAUMI PSICOLOGICI, MA QUESTO EFFLUVIO PILIFERO IN GENERE SI RISOLVE SPONTANEAMENTE” – “MA LA CHIOMA NON È SOLO UN FATTORE ESTETICO: RIFLETTE LO STATO DI SALUTE DELLA PERSONA, PER CUI QUANDO SI NOTA UNA PERDITA ECCESSIVA È SEMPRE BENE CONSULTARE UN MEDICO…”