HO CONOSCIUTO FIDEL CASTRO A CUBA. NON MI HA RIVOLTO MAI LO SGUARDO. PRIMA DI ANDAR VIA MI HA DATO UNA PACCA SUL…”

CRISI CON FAUSTO? CI SIAMO SEPARATI MA PER POCO. NON C’ERA DI MEZZO UNA DONNA, MA UN’EDICOLA PER MIO FIGLIO

Estratto dell’articolo di Alessandra Paolini per “la Repubblica”

lella bertinotti foto di bacco

All’anagrafe è Gabriella Fagno, per tutti gli altri è Lella Bertinotti. O almeno lo è da quando un allora diciannovenne Fausto […] decise che per lui e la sua erre moscia fosse più semplice chiamarla così. […] Lella e Fausto […] Coppia indissolubile e mondanissima: 78 anni lei, capelli rossi e un viso sempre bellissimo. Ottantaquattro lui, ex sindacalista, ex segretario di Rifondazione Comunista, ex presidente della Camera. «Sono un vecchio signore del nord, pudico, non parlo di sentimenti», spiega.

«Lella invece, su queste cose va fortissimo». Ed è così, in una casa nel cuore del quartiere Trieste a Roma, che Gabriella/Lella, seduta su un divano di velluto arancione, inizia a raccontare. […] «Vuole sapere da quanto stiamo insieme? Da 60 anni lordi. Lordi, perché Fausto a casa c’è stato poco. Ha sempre lavorato…». […]

fausto bertinotti e la moglie lella foto di bacco

Troppo esposti, troppo mondani?

«Non so il perché. Di sicuro c’è che ci hanno affibbiato il nomignolo di Berty-night su Dagospia, che la storia dei golf di cachemire di mio marito è leggenda metropolitana dura a morire, e che basta che andiamo a una première per finire su Cafonal … Ma le pare?».

Chi non perdona il vostro essere socialite? Più la destra o più la sinistra?

«Guardi, la sinistra non c’è più … Diciamo che i più accaniti sono quelli di centrosinistra».

Come se lo spiega?

lella e fausto bertinotti foto di bacco

«È che nell’immaginario collettivo i comunisti forse devono essere brutti, sporchi e ineleganti. In realtà, credo che il vero motivo sia che Fausto non è mai stato allineato: mai fatto parte di cordate o cerchi magici».

[…] «[…] sono una donna curiosa… e frequentare persone diverse da me l’ho sempre visto come un arricchimento. E siccome sono granitica nelle mie convinzioni politiche, sono stata anche buona conoscente di Assunta Almirante».

[…] Anche Valeria Marini è una delle sue amiche.

«Donna molto intelligente. […] In realtà io e Fausto gran parte delle cene le abbiamo fatte con i sindacalisti e i compagni. Quando stavamo a Torino erano sempre a casa nostra. E i nostri più cari amici, arrivati nella capitale, sono stati tra gli altri Nanni Loy e Citto Maselli».

le karma b con lella e fausto bertinotti foto di bacco

Roma però è un porto di mare, e Marta Marzotto e Marina Ripa di Meana sono entrate nelle vostre vite.

«Sì, Marta e Marina sono state donne speciali, combattive e schiette».

Ma come sono questi salotti romani?

«Neanche li conosco… Da Maria Angiolillo, ad esempio, ci sono stata una sola volta, al massimo due».

[…] Siete intimi di molti cantanti.

«Sì, di tanti. Ma niente nomi. A parte Daniele Silvestri: una serata, ad Orvieto, ci ha visto tra il pubblico e a Fausto ha dedicato il “Comandante Che Guevara”».

lella e fausto bertinotti foto di bacco

Ha conosciuto Fidel Castro?

«Sì, a Cuba, ricordo che, a parte me, la delegazione era di soli uomini. Fidel non mi ha rivolto mai lo sguardo. Poi prima di andar via mi ha dato una pacca sul braccio».

Tra i vostri amici più cari c’è stato anche Mario D’Urso. Che vi ha lasciato soldi e due litografie di Andy Wharol.

«Sì, due opere bellissime a cui però forse dovremmo dire ciao perché, dopo la sua morte, è uscita allo scoperto un’erede americana».

Con Fausto come vi siete conosciuti?

«Lui faceva il direttore di una colonia estiva per bambini a Varallo Pombia, provincia di Novara, inizio anni 60. È il mio paese d’origine».

fausto e lella bertinotti foto di bacco

Cosa l’ha fatta innamorare?

«Il suo eloquio: sapeva una marea di cose. Del resto mio suocero, ferroviere, scriveva poesie bellissime».

La cosa che ora le piace di meno?

«Che chiacchera tanto! (ride). Poi è disordinato, non spenge la luce...».

Cosa vi ha tenuti uniti?

«La provincia».

In che senso?

«A Roma siamo arrivati a metà anni 80 e prima siano cresciuti in realtà di provincia dove ti insegnano l’importanza della famiglia e delle piccole cose. Come il pranzo della domenica col risotto allo zafferano».

lella bertinotti carlo verdone foto di bacco

[…] Che madre è stata?

«Più che una madre sono stata un padre! Fausto non ha mai avuto senso pratico. Lui non ha mai avuto interesse per i soldi. Una volta mi ha chiesto: “Ma abbiamo denaro per comprare un impermeabile?».

A proposito di abbigliamento, sembra sia merito suo anche l’altro nomignolo, “Cachemire e martello”.

«Questa storia non va mai in prescrizione! Gli comprai un golf usato in via Sannio: 25.000 lire. È cominciata così...».

elfrida ismolii bertinotti lella bertinotti foto di bacco

Mai aria di crisi.

«Ci siamo separati ma per poco. Non c’era di mezzo una donna, ma un’edicola per mio figlio».

Un’edicola?

«Sì, io mi opposi, ma fu comprata lo stesso, complice Fausto. E l’ho cacciato da casa. Gli ho fatto le valigie e dato anche un prosciutto».

Un prosciutto?

«Almeno così non doveva cucinarsi. Ma dopo 10 giorni l’ho chiamato e abbiamo fatto pace. Fine». […]

