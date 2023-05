“IO GAY? ERA LEI CHE AVEVA UN ALTRO” - A “VERISSIMO” GIANNI SPERTI SI TOGLIE UN SASSOLINO DALLE SCARPE E LO LANCIA CONTRO L’EX PAOLA BARALE: “VUOLE FAR CREDERE CHE IO SIA OMOSESSUALE. LA COSA CHE MI DA FASTIDIO È CHE ANCORA OGGI CI SIA VOGLIA DI SAPERE, PENSARE E CHIEDERE LA PERSONA CHE TENDENZA SESSUALE ABBIA. CHE IO LO SIA FORSE SI FORSE NO NON LO DIRÒ MAI, PERCHÈ DIRLO VUOL DIRE METTERSI UN'ETICHETTA…”

gianni sperti

È uno dei volti più amati di Uomini e Donne Gianni Sperti che arriva a Verissimo. […]

La storia con Paola Barale

Un matrimonio alle spalle con Paola Barale che ha fatto molto chiacchierare, con una separazione davvero turbolenta. […]

«Quando mi sono sposato con Paola avevo 25 anni e pensavo che sarebbe stato per sempre, lei me lo chiese che avevo 23 anni e non ero pronto ma a 25 glielo ho chiesto io. Io ero innamorato e mi sono sentito molto amato. Poi è finita per tanti motivi». Gianni Sperti affronta per la prima volta i motivi della separazione dalla sua ex moglie: «Forse si è innamorata di un'altra persona. Se ti innamori di un'altra persona è perché qualcosa non funziona».

paola barale gianni sperti

Mai più visti

Da quel 2002 non si mai più visti: «Mai più rivisti mai più parlati e neanche mai più incontrati. Non c'è rancore da parte mia, io ricordo la parte positiva di quel rapporto […] Certo questo non vuol dire che non ci siano stati momenti difficili o comportamenti inadeguati e parole forti, ma in generale penso solo alle cose belle».

Le parole della showgirl

paola barale gianni sperti

Lei invece la pensa diversamente. «[...]Ti senti presa in giro e ti trovi di fronte una cosa che non è quella che pensavi fosse. Io non riuscirei a stare con una persona se quello non è il posto dove voglio stare ». Aveva detto questo la Barale dalla Toffanin.

La replica di Gianni

Oggi Gianni replica: «Si la pensa diversamente, io ho superato il fallimento del matrimonio e pensavo lo avesse superato anche lei, quindi non capisco perché questo rancore. Quindi forse non è serena e mi spiace». E continua: «Non essere se stessi so a che si riferisce ma 7 anni insieme a non capirlo non le fa molto onore. Mi pare un parodosso. Un fake si capisce prima di 7 anni». Ma l'opinionista di Maria De Filippi entra nel dettaglio: «Io so l'illazione che vuole fare. Vuole far credere che io sono omosessuale.

paola barale gianni sperti

Ti dico che la cosa che mi da fastidio è che ancora oggi ci sia voglia di sapere, pensare e chiedere la persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia forse si forse no non lo dirò mai, perchè dirlo vuol dire mettersi un'etichetta e non lo dirò mai. Siamo esseri umani e vanno catalogati se buoni o cattivi il resto chi se ne frega. Dirlo non dirlo la gente lo pensa e lancia le frecciatine. Quindi lo dico io magari si riferisce a quello».

