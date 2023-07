6 lug 2023 10:24

“IO HO 54 ANNI E MIO PADRE È ENTRATO IN POLITICA A 58” - GIRA E RIGIRA LA TENTAZIONE DELLA POLITICA NON MAI MOLLATO PIER SILVIO BERLUSCONI: “UN MOTO L'HO AVUTO. PIÙ EMOTIVO CHE ALTRO, PENSANDO CHE NON VADA PERDUTO IL LASCITO DI FORZA ITALIA. ANCHE MAI FOSSE, MA COSÌ NON È, E DOVESSI SENTIRE UN QUALCHE TIPO DI CHIAMATA, NON BISOGNA DIMENTICARE PERCHÉ SI FANNO LE COSE. UNO ENTRA IN POLITICA PENSANDO DI DARE UN SERVIZIO AGLI ITALIANI. MA OGGI NON C'È NESSUNA URGENZA. PER LA PRIMA VOLTA DOPO TANTI ANNI C'È UN GOVERNO CHE È STATO VOTATO DAGLI ELETTORI, CHE STA FACENDO AL SUO MEGLIO…”