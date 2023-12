“IO E LADY DIANA ERAVAMO MOLTO AMICI” – ELTON JOHN, SCANSATE: BRYAN ADAMS HA RIVELATO DI AVER AVUTO UN RAPPORTO SPECIALE CON LA VISPA LADY D – LA LORO AMICIZIA È NATA DOPO UN INCONTRO CASUALE IN AEREO: LUI AVEVA SCRITTO UN BRANO INTITOLATO “DIANA” IN CUI SI ALLUDEVA ALLA PRINCIPESSA E LA SPRONAVA A MOLLARE CARLO – LEI NE FU MOLTO COLPITA E LO INVITÒ A BERE UN TE'… - VIDEO

Ancora sorprese sulla vita di Lady D. Questa volta la storia mai raccontata dell'amicizia che Diana Spencer ebbe con il cantante canadese Bryan Adams. Tutto cominciò con una canzone che Adams aveva dedicato a Lady Diana e in cui parlava del matrimonio "destinato a fallire" della principessa. Diana trovò la cosa "molto divertente", specie la strofa in cui diceva di aver "perso la testa" il giorno in cui aveva sposato il principe Carlo, e invitò il rocker per una tazza di tè a Kensington Palace.

Per decenni Bryan Adams, classe 1959, ha evitato di parlare in pubblico del suo rapporto con Diana, ma […] ora in un'intervista rilasciata al Sunday Times rivela di aver avuto con la principessa "molte conversazioni davvero belle. In effetti è strano e surreale pensarci. [...]

Il cantante ha poi specificato che si incontrarono a bordo di un aereo, dove le confidò di aver usato il suo nome in una canzone. "Sì, lo so, molto divertente" rispose Lady Diana, "In realtà mi piacerebbe ascoltarla di nuovo". Bryan Adams ne inviò una copia a Kensington Palace e lei lo invitò a prendere un tè. "Quando sono andato a trovarla per la prima volta lei non mi ha detto, 'Ho davvero bisogno di parlare con qualcuno', e non ti intrometti nella vita di qualcuno volendo sapere tutto nei primi 10 minuti - ha detto Adams - ma più tardi diventammo amici e più la nostra amicizia si faceva profonda, più capivo cosa stese realmente succedendo".

