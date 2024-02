“IO MI SENTO COME CLINT EASTWOOD” – IL DEPUTATO PISTOLERO DI FDI EMANUELE POZZOLO, A UN MESE ESATTO DALLO SPARO DI CAPODANNO, E’ TORNATO A MONTECITORIO PER IL CONFRONTO (GUAI A PARLARE DI DUELLO!) CON I PROBIVIRI DI FRATELLI D’ITALIA, PARTITO DAL QUALE È STATO SOSPESO, – “NON MI SENTO SCARICATO DA FDI NÉ HO SENTITO PARLARE DI ESPULSIONE” – AI CRONISTI CHE LO INCALZAVANO SU ANDREA DELMASTRO E GIORGIA MELONI, POZZOLO HA RISPOSTO: “IO MI PREOCCUPEREI PIÙ DELLA…”

Daniele Priori per Libero Quotidiano - Estratti

EMANUELE POZZOLO TORNA ALLA CAMERA

Emanuele Pozzolo è tornato a Roma. Il deputato pistolero, a un mese esatto dal botto di Capodanno partito come ancora non si sa da un’arma di sua proprietà, si è riaffacciato a Montecitorio. All’ordine del giorno il confronto (per carità guai a parlare di duello!) con i probiviri di Fratelli d’Italia.

Quello che era e resta il suo partito, sebbene risulti al momento sospeso e affidato, appunto, alle decisioni dei garanti interni della disciplina. Il parlamentare, tuttavia, all’uscita dall’incontro, avvenuto nel palazzo dei gruppi, sorseggiando un caffè da Giolitti, ha ostentato serenità.

«Il confronto è andato benissimo. Non mi sento affatto scaricato dal partito né ho sentito in alcun modo parlare di espulsione» ha garantito rispondendo alle domande dei cronisti che lo hanno inseguito un po’ per tutta la giornata quasi come una rockstar. Al punto che, prima di disperdersi nella folla che popolava il pomeriggio romano, dal sen del deputato sfugge un paragone ardito.

Ha detto, infatti, di continuare a sentirsi Clint Eastwood, uno che, proprio come lui, in ogni caso non cambierà mai idea.

Quando le domande, poi, si sono fatte ancora più incalzanti e i nomi tirati in ballo sono stati quelli del suo amico Andrea Delmastro e della premier Giorgia Meloni, Pozzolo ha scelto di tacere. Anzi al quesito preciso se si fosse sentito scaricato o buttato giù dalla torre, l’onorevole ha risposto con modi un po’ da bandolero stanco. «Io mi preoccuperei più della vostra stabilità» ha detto ai cronisti. «Chi rischia di cadere, sotto molti punti di vista, siete voi giornalisti e con una caduta pesante».

