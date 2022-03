3 mar 2022 09:48

“IO E MIA MOGLIE VOGLIAMO ADOTTARE UN BIMBO DI COLORE” – L’ATTORE LINO GUANCIALE “SCENDE IN POLITICA” E LANCIA LA SUA BATTAGLIA PER LO IUS SOLI: “È UNA VERGOGNA CHE I BAMBINI NATI QUI, NONOSTANTE PARLINO ITALIANO E CON L’ACCENTO DELLE CITTÀ, DEBBANO ESSERE COSTRETTI A PORSI IL PROBLEMA NEL RAPPORTO CON I COMPAGNI DI SCUOLA CHE POSSONO DIRSI ITALIANI IN VIRTÙ DI ATTESTATI. È DISTRUTTIVO DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO…”