“IO NON STARÒ MAI ZITTA. NON MI FARETE MAI TACERE. PER TE BRUCEREMO TUTTO” – LA SORELLA DI GIULIA CECCHETTIN, ELENA, DOPO LA NOTIZIA DELLA MORTE DELLA RAGAZZA, PUBBLICA UNA SERIE DI STORIE SU INSTAGRAM SULLA VIOLENZA DI GENERE, ACCOMPAGNATE DA FRASI DI SCRITTRICI FEMMINISTE: “È STATO IL VOSTRO BRAVO RAGAZZO” – L’EX FIDANZATO DI GIULIA, FILIPPO TURETTA, È STATO ARRESTATO IN GERMANIA ED È ACCUSATO DI OMICIDIO – LA FAMIGLIA TURETTA: “NON RIUSCIAMO PIÙ A RICONOSCERE NOSTRO FIGLIO DOPO QUESTO…”

1. LA SORELLA DI GIULIA SUI SOCIAL, 'IO NON STARÒ MAI ZITTA'

giulia cecchettin e la sorella elena

(ANSA) - "Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere". E' il messaggio che Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, affida alle 'storie' di Instagram. Negli ultimi messaggi del social, stamani Elena riprende e copia altre 'storie' dedicate alla violenza di genere, sulla "cultura dello stupro" che alimenta e protegge i violenti, e alla citazione dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".

elena cecchettin la sorella di giulia 3

LA RABBIA DELLA SORELLA DI GIULIA «È STATO IL VOSTRO BRAVO RAGAZZO»

Giorgia Zanierato per il “Corriere della Sera”

[…] Si affida ai social Elena Cecchettin, sorella di Giulia, per esprimere la rabbia che le esplode in corpo e che la voce non riesce a esprimere. Usa le parole di altre donne: «È stato il vostro bravo ragazzo», è la frase della scrittrice Valeria Fonte che posta nelle sue storie su Instagram . E ancora: «Se domani non torno, distruggi tutto», sembra ripetere accorandosi alla poesia femminista e contro la violenza di genere di Cristina Torres Caceres; «vogliamo un giorno in cui non conosceremo già la fine della storia», […]

GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA

Non ci sono lacrime tra le voci condivise da Elena per dare forma alla propria, ma una rabbia che chiede giustizia […] Poi dedica a Giulia un saluto: una loro foto assieme in bianco e nero, mentre sorridenti si stringono una a fianco all’altra. «Rest in power — scrive nella didascalia — I love you». […]Una frase piena di amore, […] quella che dedica a Giulia il terzo fratello, Davide: «I love you, susumina», seguita da «Verrai con me da Calcutta vero?».

[…] Un silenzio assordante simile a quello calato a Torreglia, nel Padovano, di fronte la casa di Filippo Turetta. I suoi genitori hanno lasciato l’abitazione nella prima mattinata non facendo più ritorno. Tapparelle, finestre e porte chiuse: mamma e papà hanno parlato solamente attraverso la voce del legale, Emanuele Compagno, per rivolgere un ultimo appello al figlio in fuga ormai da 7 giorni. «Filippo, consegnati alle forze dell’ordine, così potrai spiegare cos’è successo». «Quando ho detto ai Turetta che il corpo di Giulia era stato ritrovato gli è crollato il mondo addosso — continua Compagno — è un dramma che non si aspettavano, non avrebbero mai immaginato queste accuse nei confronti del figlio». […]

giulia cecchettin 2

«L’abbiamo conosciuto come una persona totalmente diversa — spiegano sempre attraverso la voce del legale — non riusciamo più a riconoscere nostro figlio dopo questo». Si stringono poi attorno al dolore della famiglia di Giulia. […]

ARTICOLI CORRELATI

giulia cecchettin 7 FILIPPO TURETTA giulia cecchettin 3 RITROVATO IL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN giulia cecchettin 1 il padre di giulia cecchettin auto di filippo turetta auto di filippo turetta il percorso dell auto di filippo turetta la ricostruzione dell aggressione di filippo turetta a giulia cecchettin servizio di quarto grado sulla scomparsa di giulia cecchettin e filippo turetta RITROVATO IL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN RITROVATO IL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN elena cecchettin la sorella di giulia 1