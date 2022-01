“IO SONO L'ISIS. QUANDO PARLO IO È CASSAZIONE. PRIMA TI FACCIO A PEZZI, POI TI BUTTO DAL BALCONE” – 27 ARRESTI PER DROGA E ESTORSIONI, IN MANETTE ANCHE L'AMICO DI DIABOLIK, ELVIS DEMCE, ALBANESE DI 36 ANNI – GLI AFFARI CON L’EX CALCIATORE DELLA PRIMAVERA DELLA LAZIO ALESSANDRO CORVESI, GIÀ IN CARCERE DOPO CHE NELLA SUA CASA DI ACILIA FURONO TROVATI 26 KG DI COCA E 210MILA EURO IN CONTANTI - I CONTATTI CON LE MAFIE TRADIZIONALI, CAMORRA E NDRINE…

Con Fabrizio Piscitelli c'era un legame speciale che andava oltre lo stadio e il tifo della Lazio in Curva Nord. Tanto che dopo la morte di Diabolik, l'ex capo ultras ucciso in un agguato di mala nel parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019, la moglie Rita e la figlia Giorgia andavano a trovarlo con cadenza fissa, almeno una volta al mese, nel suo appartamento sulla Prenestina, benché lui, Elvis Demce, albanese di 36 anni, fosse ai domiciliari.

Ad annotare gli incontri i carabinieri della III sezione del Nucleo Investigativo di Roma sulle sue tracce per una faida di spaccio con cornice i Castelli che lo vedeva contrapposto all'ex sodale Ermal Arapaj di cui progettava l'omicidio. Di quali interessi dovevano discutere la vedova e la figlia maggiore di Piscitelli con l'albanese?

Di certo c'è che a decretare la condanna a morte del Diablo ci sarebbero stati screzi tra gruppi violenti e spietati che si contendono le piazze della droga e che ora Demce, Cesare il nome in Italia, si è visto recapitare una misura di ordinanza di custodia cautelare in carcere insieme ad altre 26 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, danneggiamento a seguito di incendio e armi.

Tra questi, oltre allo stesso Arapaj, anche lui impegnato nel tendere agguati allo sfidante con kalashnikov e tritolo, compare anche l'ex calciatore della primavera della Lazio, nonché ex dell'attrice Antonella Mosetti, Alessandro Corvesi, Sandrino già in carcere dopo che i carabinieri nel febbraio 2021 scovarono nella sua casa di Acilia 26 kg di cocaina e 210mila euro in contanti.

Stando alle nuove accuse Demce, Corvesi e Andrea Buonomo, anche lui di Acilia, nell'agosto del 2020 acquistarono da alcuni fornitori non identificati 100 chili di hashish. Un rapporto tra loro che il gip definisce «stabile e sistematico».

Demce, accusato da un pentito di essere il mandante dell'omicidio di Federico Di Meo, ucciso a Velletri nel settembre del 2013, dapprima condannato all'ergastolo fu poi scagionato per insufficienza di prove. Tornato libero nell'aprile del 2020 vuole riprendersi la piazza e togliere di mezzo Arapaj: «Gli dici.. è uscito (di galera, ndr) il padrone di casa... sono l'Isis... mo' andatevi a chiudere tutti quanti... levategli i denti» e mima il gesto.

«Quando parlo io è la Cassazione», ribadisce nelle intercettazioni e come boss dà lezioni di stile: «Ti ho detto come si fa il capo... devi coinvolgere.. essere carismatico.. dalla bocca deve uscire miele e la gente deve stare a guardare». Ma era spietatissimo con i nemici: «Prima ti faccio a pezzi, poi ti butto pezzo pezzo dal balcone..». Non aveva paura nemmeno dei temutissimi fratelli Fabrizio e Daniele Primavera, ras di San Basilio, con cui aveva un credito di 100mila euro, arrivando a far incendiare la loro villa. Ed emergono i suoi contatti con le mafie tradizionali, Camorra e ndrine.

LA BATTERIA DEL DIABLO Mentre i carabinieri di Roma indagano, le loro intuizioni si incrociano con quelle dei colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati sulle tracce di Arapaj dopo l'omicidio di Cristian Di Lauro avvenuto, sempre a Velletri, nel 2017. Non solo. Demce, ex pugile, nel 2015 era già stato arrestato in compagnia di Arben Zogu, Riccardino ed Ettore Abramo, Pluto vicario di Piscitelli, in una operazione del Gico per stupefacenti ed estorsioni legate al giro delle slot machine che vedeva coinvolti i Guarnera, casalesi dissidenti del clan di Mario Iovine impiantati ad Acilia.

È qui a due passi dal litorale che trovano rifugio alcuni degli albanesi della batteria di Ponte Milvio legata a Diabolik, compreso Mr Enrich, al secolo Orial Kolaj, ex campione sul ring e vecchio sfidante di Elvis. E come Piscitelli, Demce era di casa al Coco Loco, locale in cui lavorava anche il romeno Adrian Pascu, freddato a colpi di 7,65 nell'androne di un palazzo a Primavalle il 4 dicembre scorso.

