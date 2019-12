FERMI TUTTI! PER GLI ULULATI RAZZISTI CONTRO BALOTELLI A VERONA, C’E’UN SOLO INDAGATO: VIVE IN SICILIA, AD AGRIGENTO - SI TRATTA DI UN TIFOSO OCCASIONALE, E’ STATO INDIVIDUATO GRAZIE AL VIDEO DI UN'AMICA CONDIVISO IN RETE - IN QUEI GIORNI SI TROVAVA A VERONA PER FAR VISITA AD UNA COPPIA DI AMICI CHE VIVE NELLA CITTÀ VENETA…