“IO E TOM INSIEME? MI RICORDA TROPPO IL MIO PATRIGNO” – KIM KARDASHIAN SALE SUL PALCO DEL “THE ROAST OF TOM BRADY”, LA SERATA ORGANIZZATA PER SPERNACCHIARE (PER FINTA) L’EX GIOCATORE DI FOOTBALL, E SMENTISCE IL FLIRT CON LO SPORTIVO PARAGONANDOLO A CAITLYN JENNER, IL SUO PATRIGNO DIVENTATO DONNA: “SO CHE NON FUNZIONEREBBE MAI. UNA PARTE DI ME PENSEREBBE CHE VORRESTI SPOGLIARMI SOLO PER PROVARE I MIEI VESTITI” – VIDEO: L’INFLUENCER CULOIDE SOMMERSA DAI FISCHI DOPO AVER PRESO PER IL CULO IL COMICO KEVIN HART…

Estratto dell'articolo di www.whoopsee.it

kim kardashian 2

Domenica 5 maggio 2024, diverse celeb sono salite su un palco creato ad hoc a Los Angeles per dare vita a un evento denominato “The Roast of Tom Brady”, ovvero un episodio registrato live per Netflix basato sulla comicità, nel corso del quale l’ex giocatore di football americano è stato preso in giro da amici e colleghi con le battute più disparate.

tom brady

Condotto da Kevin Hart, l’evento non ha visto solo l’attore e comico esibirsi in prima persona “contro” l’ex star dell’NFL, ma anche – tra gli altri – personalità del calibro di Ben Affleck, la comica Nikki Glaser, il comico Jeff Ross e… Kim Kardashian. E se nei mesi di luglio e ottobre del 2023 non sono mancati alcuni rumors riguardo un possibile flirt tra l’imprenditrice e Tom […] ora è la stessa founder di Skims che sembra rivelare ciò che pensa realmente riguardo una possibile frequentazione […]

kim kardashian 1

«So che c’erano alcune voci su Tom e me che uscivamo insieme e non direi mai se lo abbiamo fatto o no, pubblicherei semplicemente il filmato» ha affermato Kim, secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, nel far riferimento al suo sex tape trapelato anni fa. «Ma so che non funzionerebbe mai» aggiunge poi, «Un ex atleta, zigomi alti, capelli setosi… mi ricordi troppo il mio patrigno adesso (Caitlyn Jenner, ndr.).

kim kardashian 1

Una parte di me pensa che vorresti spogliarmi solo per provare i miei vestiti». «So che l’addio alla NFL deve essere stato davvero difficile, ma penso che il mio patrigno sia un ottimo esempio per te. È una delle migliori atlete al mondo e ha dimostrato che puoi fare qualsiasi cosa nel prossimo capitolo della tua vita. Puoi essere un commentatore, un repubblicano di estrema destra o anche una donna forte e sicura di sé» ironizza.

KEVIN HART A IHEART RADIO MUSIC FESTIVAL kim kardashian 9 kevin hart e i tweet omofobi oscar 2019 kim kardashian 8

kim kardashian 5 kim kardashian 6 kim kardashian 4 kim kardashian 2 kim kardashian 3 kim kardashian 7