Stop ai 2.500 euro mensili, così come alla disponibilità di appartamenti in cui vivere. I «risarcimenti» che Silvio Berlusconi aveva deciso di assegnare alle ragazze coinvolte nei vari atti dei processi Ruby finiscono qui. Lo ha stabilito la famiglia Berlusconi.

Fu lo stesso ex premier a rivelare nel 2013, durante una delle udienze del primo processo Ruby, nel quale fu assolto come poi è avvenuto anche nel Ruby ter, che a ciascuna delle ragazze che erano state ospiti di Villa San Martino per le cene e i dopocena del «bunga bunga» aveva assegnato 2.500 euro al mese come aiuto per i danni di immagine […]

Ospite delle cene e destinataria […] delle elargizioni era Barbara Guerra, 45 anni. […] Guerra è stata protagonista di alcune intercettazioni telefoniche dai toni piuttosto forti, anche con Berlusconi: «Sono stata dipinta come una persona senza nessun valore, ma io vengo da una buona famiglia, con valori e principi, mio padre è un imprenditore, che amo e che indirettamente ha subito i danni di immagine per tutto lo scandalo mediatico che è venuto fuori […] Ed è grazie all’affetto e al supporto dei miei familiari che oggi sono ancora qui». […] Con la morte di Berlusconi si è estinto il contratto di comodato di un immobile a Bernareggio (Monza) in cui Guerra viveva: dovrà lasciare la casa entro la fine dell'anno.

«Io vivo all'estero, non sono fissa su Milano. Silvio Berlusconi la casa me l'ha donata, e ci vivo ancora. Me l'ha regalata, perché dovrei lasciarla?», la reazione di Barbara Guerra. «Le promesse di Silvio nei miei riguardi erano diverse dalle ricostruzioni pubblicate sui giornali. Non è vero che ora che Silvio è morto io debba abbandonare l'immobile».

Anche Alessandra Sorcinelli ha ricevuto una lettera che la invita a lasciare la casa che le era stata destinata, sempre a Bernareggio. Oggi 38enne, a febbraio aveva raccontato al Corriere di aver pensato al suicidio quando era stata coinvolta nell’inchiesta «Ruby ter». Famiglia benestante di Cagliari, ex showgirl, […] Ha ricevuto oltre 237 mila euro, un’auto, doni vari. Oltre alla villa di Bernareggio in comodato.

È tra le ragazze coinvolte nel caso Ruby. Papà abruzzese, mamma calabrese, è nata a Nichelino nel Torinese e spesso gravita nel Veronese, dove si era rifugiata quando scoppiò lo scandalo. Ex infermiera con il sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo, ha vissuto l'assoluzione come la fine di un incubo […] Lei racconta di aver cambiato cognome […] Insomma, si è rifatta una vita lontano dagli aiuti di Berlusconi.

Il suo soprannome, Ruby, battezza la serie di processi sulle cene eleganti ad Arcore. Ed è lei a far scoppiare lo scandalo quando, il 27 maggio 2010, accusata di furto, una volante la porta in questura. In seguito, emergerà la telefonata di Berlusconi che segnala di aver saputo che si tratta della nipote dell’allora presidente dell’Egitto Mubarak.

Arrivata dal Marocco con i genitori, una volta in Italia vive in povertà in una casa fatiscente nelle campagne di Letojanni (Messina). Nel 2009 partecipa a un concorso di bellezza in cui la adocchia Emilio Fede, qualche mese dopo è a Milano nel giro di Lele Mora. Partecipa alle cene a Villa San Martino ancora minorenne. Oggi ha 30 anni, si è trasferita a Genova con il fidanzato Daniele (insieme hanno aperto un ristorante) e ha una bambina. […]

Nessuna comunicazione, al momento, a Marysthell Polanco. […] Polanco promette di "vuotare il sacco" dopo il 5 marzo, data in cui si discuterà in Cassazione il ricorso della Procura di Milano contro il verdetto di assoluzione di tutti gli imputati nel processo. «Dopo il 5 marzo parlerò. Adesso siamo ancora sotto processo».