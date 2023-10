“IO E WILL FACCIAMO VITE COMPLETAMENTE SEPARATE DA SETTE ANNI” - JADA PINKETT RIVELA CHE LA SUA RELAZIONE CON WILL SMITH È FINITA ANNI FA, MA NON HA ALCUNA INTENZIONE DI DIVORZIARE: “AL 2016 ERAVAMO ESAUSTI DI PROVARCI. CREDO CHE FOSSIMO BLOCCATI NELLA FANTASIA DI CIÒ CHE PENSAVAMO L'ALTRA PERSONA DOVESSE ESSERE. AD OGGI STIAMO ANCORA TENTANDO DI CAPIRE. LA SERA DELLO SCHIAFFO AGLI OSCAR? PENSAVO FOSSE UNA SCENETTA…” - VIDEO

Will Smith e Jada Pinckett

Jada Pinkett Smith e Will Smith vivono "vite completamente separate" da almeno sette anni. […] Nonostante questo però i due non sono ancora divorziati e, anzi, "stanno ancora tentando di capire" quale potrà essere il futuro del loro matrimonio. Jada Pinkett Smith e Will Smith sono sposati dal 1997 e in passato erano già emersi segnali di crisi, come una relazione da parte di lei con il cantante Augustin Alsina ma d'altra parte i due avevano anche dichiarato di essere una coppia aperta.

will smith jada pinkett smith 4

[…] Jada Pinkett Smith ha detto che "arrivati al 2016, eravamo esausti di provarci. Credo che entrambi fossimo ancora bloccati nella nostra fantasia di ciò che pensavamo l'altra persona dovesse essere". Da lì la decisione di separare i propri cammini senza però affrontare un passo definitivo come il divorzio. "Ho promesso che non ci sarà mai un motivo per divorziare - ha spiegato nel corso dell'intervista -. Lavoreremo su qualsiasi cosa. E non sono riuscita a infrangere questa promessa".

Riguardo alla scelta di tenere segreta la cosa, la Pinkett Smith ha spiegato che lei e Will Smith "non erano 'ancora pronti". "Stavamo ancora cercando di capire, tra di noi, come essere partner - ha affermato -. 'Come lo diciamo alle persone?', non lo avevamo capito".

will smith jada pinkett smith 3

La Smith ha precisato che la separazione era già in atto all'epoca della serata degli Oscar del 2022, quando Will Smith schiaffeggiò pubblicamente il conduttore Chris Rock che aveva fatto una battuta sull'alopecia di cui soffre l'attrice. La Pinkett Smith ha parlato dell'incidente spiegando che, come molte altre persone, inizialmente pensava si trattasse di uno sketch tra i due uomini. "Ho pensato, 'Questa è una scenetta'. Ero tipo: 'Non è possibile che Will lo colpisca' - ha ricordato -. E' stato solo quando Will ha iniziato a tornare alla sua sedia che ho capito che non era una scenetta".

