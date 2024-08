7 ago 2024 08:45

“GLI ISCRITTI POSSONO METTERE IN DISCUSSIONE ANCHE IL MIO RUOLO” - GIUSEPPE CONTE SPIEGA COSA SARA’ LA “COSTITUENTE RIFONDATIVA” DEL M5S: “SARA’ POSSIBILE METTERE IN DISCUSSIONE LA STRUTTURA DI VERTICE, PERCHÉ ALTRIMENTI NON SAREBBE UN PROCESSO RIFONDATIVO. NESSUN'ALTRA FORZA FAREBBE UNA COSA DEL GENERE, CIOÈ A METTERSI IN DISCUSSIONE SU TUTTO - LE PERPLESSITA’ DI BEPPE GRILLO? LA COSTITUENTE E’ IN LINEA COI PRINCIPI DEL MOVIMENTO…”