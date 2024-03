“ISRAELE HA PIÙ O MENO ACCETTATO L'ACCORDO PER UNA TREGUA A GAZA DI SEI SETTIMANE" - UN “MISTERIOSO” ALTO FUNZIONARIO DELL'AMMINISTRAZIONE AMERICANA HA PARLATO CON UN GRUPPO DI GIORNALISTI AL QUALE HA COMUNICATO CHE L’ACCORDO PER UNA TREGUA È "SUL TAVOLO" E ORA "LA PALLA È NEL CAMPO DI HAMAS" – NON È CHIARO COSA SI INTENDA PER “PIÙ O MENO”, MA PARE CHE ISRAELE CESSEREBBE IL FUOCO SOLO IL GRUPPO TERRORISTA ACCONSENTIRÀ A RILASCIARE GLI OSTAGGI VULNERABILI E…

"Israele ha più o meno accettato l'accordo per una tregua a Gaza di sei settimane".

BENJAMIN NETANYAHU

Lo ha detto un alto funzionario Usa in una telefonata con un ristretto gruppo di giornalisti.

In una telefonata con un ristretto gruppo di giornalisti, un alto funzionario dell'amministrazione americana ha sottolineato che "l'accordo per una tregua è "sul tavolo" e ora "la palla è nel campo di Hamas".

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 9

"Gli israeliani l'hanno più o meno accettato. Un cessate il fuoco di sei settimane potrebbe iniziare oggi se Hamas acconsentisse a rilasciare gli ostaggi vulnerabili", ha spiegato il funzionario precisando che, per il momento, "le discussioni continuano" con l'obiettivo di arrivare ad un'intesa entro l'inizio del Ramadan, il 10 o l'11 marzo.

benjamin netanyahu

Gli Stati Uniti hanno iniziato il lancio di aiuti a Gaza da aerei militari. Lo riferisce un funzionario americano. Tre C-130 dell'Air Forces Central hanno lanciato a Gaza 66 pacchi contenenti circa 38.000 pasti alle 8.30 ora americana, le 14.30 in Italia, secondo quanto hanno riferito due funzionari Usa al Washington Post. L'intervento odierno dell'aviazione Usa, ha comunicato la radio militare in un commento, ''rappresenta un chiaro segno di insoddisfazione'' di Washington nei confronti di Israele per la grave situazione umanitaria creatasi a Gaza.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 7

I lanci di aiuti umanitari sulla striscia di Gaza sono avvenuti oggi in tre fasi distinte: in mattinata li hanno condotti aerei egiziani, nel pomeriggio aerei americani ed in seguito aerei giordani. Lo ha riferito la radio militare secondo cui qui voli ''sono coordinati al minuto con la aviazione militare israeliana''. La emittente ha riferito che nei giorni passati anche aerei degli Emirati arabi uniti e aerei francesi hanno compiuto lanci analoghi. Questo crescente traffico aereo ''rende più complesse le operazioni dell'aviazione israeliana a Gaza''.

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 14

Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi oggi in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda a Rafah, ha detto il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas. Lo scrive Reuters online. L'attacco aereo ha avuto luogo su un'area dove si erano rifugiati palestinesi sfollati, fuori dall'ospedale emiratino nel sobborgo di Tel Al-Sultan a Rafah, nel sud di Gaza. Il ministero della Sanità di Gaza ha detto che tra le vittime c'è anche un medico che lavorava nell'ospedale. […]

