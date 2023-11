“ISRAELE METTERÀ IN PAUSA I COMBATTIMENTI PER QUATTRO ORE AL GIORNO AL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA” – GLI STATI UNITI ANNUNCIANO CHE NETANYAHU HA ACCETTATO “PAUSE UMANITARIE” PER PERMETTERE AI CIVILI DI POTER UTILIZZARE I DUE CORRIDOI A NORD E A SUD DELLA STRISCIA – MA NETANYAHU HA RISPEDITO AL MITTENTE (BIDEN) LA POSSIBILITÀ DI UN CESSATE UN FUOCO...

joe biden bibi netanyahu in israele

CASA BIANCA, “OK ISRAELE A PAUSA COMBATTIMENTI PER 4 ORE OGNI GIORNO IN NORD STRISCIA”

(Adnkronos) - Israele ha accettato di impegnarsi in una pausa nei combattimenti di quattro ore, ogni giorno, nel nord della Striscia di Gaza, ha reso noto la Casa Bianca.

BIDEN, NESSUNA POSSIBILITÀ DI CESSATE IL FUOCO A GAZA

(ANSA) - Non esiste "nessuna possibilità" di un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha detto Joe Biden parlando con i giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per volare in Illinois.

esodo palestinese da gaza 7

USA, ISRAELE HA ACCETTATO DI APRIRE DUE CORRIDOI UMANITARI

(ANSA) - Israele ha accettato di aprire due corridoi umanitari dal nord al sud di Gaza. Lo ha annunciato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa precisando che uno è già aperto, l'altro sarà lungo la costa.

joe biden bibi netanyahu in israele soldati israeliani a gaza 3 soldati israeliani a gaza 2 soldati israeliani a gaza soldati israeliani a gaza 4 gaza distrutta dai bombardamenti israeliani esodo palestinese da gaza 10 bombardamenti nella striscia di gaza palestinesi in fuga da gaza JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU IN ISRAELE esodo palestinese da gaza 1 esodo palestinese da gaza 12 esodo palestinese da gaza 6 esodo palestinese da gaza 2 esodo palestinese da gaza 5 JOE BIDEN CON BIBI NETANYAHU IN ISRAELE JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU joe biden bibi netanyahu in israele netanyahu biden