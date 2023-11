10 nov 2023 08:18

“ISRAELE NON CERCHERÀ NÉ DI GOVERNARE NÉ DI OCCUPARE GAZA” - IL PREMIER BENJAMIN NETANYAHU, IN UN'INTERVISTA A FOX NEWS, RASSICURA GLI STATI UNITI SUL FATTO CHE ISRAELE NON CERCHERÀ DI CONQUISTARE, OCCUPARE O GOVERNARE GAZA DOPO LA GUERRA CONTRO HAMAS MA UNA "FORZA CREDIBILE" SARÀ NECESSARIA "PER ENTRARE NELL'ENCLAVE PALESTINESE SE NECESSARIO PER PREVENIRE L'EMERGERE DI MINACCE MILITARI" - IL PRESIDENTE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, MOHAMMED BIN ZAYED AL NAHYAN: “E’ NECESSARIO UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO"