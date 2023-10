“ISRAELE NON CESSERÀ IL FUOCO” – NETANYAHU NON ASCOLTA I CONSIGLI DI BIDEN E DICE CHE L'OPERAZIONE DI TERRA CONTRO GAZA AUMENTERA' DI INTENSITA' (BIBI PUR DI RIMANERE COL CULO INCOLLATO ALLA SEDIA RISCHIA DI ALLARGARE IL CONFLITTO A IRAN E LIBANO) - “LE MIE DIMISSIONI? SARÀ HAMAS A DIMETTERSI. ORA È TEMPO DI GUERRA CHE NON ABBIAMO VOLUTO NOI...” – INTANTO È STATA LIBERATA UNA SOLDATESSA 19ENNE RAPITA DA HAMAS… - VIDEO

Uri Magidish, liberata la soldatessa 19enne: è la prima nell'operazione di terra israeliana

Il colonnello Uri Magidish è il primo ostaggio liberato dall'esercito israeliano (Idf) durante l'operazione di terra nella Striscia di Gaza. La soldatessa 19enne, ritrovata nella notte di lunedì, stava prestando servizio nella città di Nahal Oz, vicino al confine con Gaza, quando il 7 ottobre i guerriglieri di Hamas l'hanno rapita insieme ad altre 239 persone.

Netanyahu: «Le mie dimissioni? Sarà Hamas a dimettersi. Ora è tempo di guerra. L'operazione di terra può liberare gli ostaggi»

Netanyahu non ha nessuna intenzione di dimettersi. Lo ha detto lo stesso premier israeliano in conferenza stampa«Le mie dimissioni? Sarà Hamas a dimettersi». E sul conflitto ha precisato che non ci sarà il cessate il fuoco: «Ogni Paese civile dovrebbe stare dalla parte di Israele e richiedere il rilascio degli ostaggi a parte di Hamas senza condizioni, Israele non cesserà il fuoco».

Alla domanda sugli ostaggi ha risposto: «Capisco le preoccupazioni dei familiari degli ostaggi, ma la valutazione comune è che un'operazione di terra può creare la possibilità di liberare gli ostaggi. L'operazione di terra aumenta e crea più pressione». Aggiungendo: «C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra. Israele è pronto a combattere. Non abbiamo voluto noi questa guerra ma la porteremo a termine fino alla vittoria».

Netanyahu: «La liberazione della soldatessa mostra il nostro impegno, continueremo a dare la caccia ad Hamas»

«Ai terroristi di Hamas-Isis dico: siete dei mostri. Continueremo a inseguirvi e a darvi la caccia fino a quando non cadrete ai nostri piedi». Lo ha scritto su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel post il capo del governo si è anche congratulato con esercito e Shin Bet per la liberazione della soldatessa Uri Magidish. «È un risultato che esprime il nostro impegno per il rilascio di tutti i rapiti», ha spiegato.

Usa: Biden ha detto a Israele di proteggere civili a Gaza

«Gli Stati Uniti stanno facendo il possibile per assicurarsi che i civili a Gaza siano protetti». Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in un briefing con la stampa. «Il presidente Biden ha detto molto chiaramente a Israele che ci aspettiamo che operino nel rispetto del diritto internazionale», ha sottolineato.

