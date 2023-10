“ISRAELE NON PERDERÀ QUESTA GUERRA, A MENO CHE NON VENGA RASA AL SUOLO DA BOMBE ATOMICHE IRANIANE” - GIORDANO BRUNO GUERRI: "HAMAS È SOSTENUTA E ARMATA DA STATI COME L’IRAN. L’OCCIDENTE NON PUÒ E NON DEVE ABBANDONARE LO STATO EBRAICO COME HA FATTO BIDEN, CON UN ERRORE CLAMOROSO, IN AFGHANISTAN. LA STRISCIA DI GAZA, DESTINATA E DIVENTARE SEMPRE PIÙ PICCOLA, NON PUÒ SCOMPARIRE, ISRAELE NON PUÒ SCOMPARIRE. TUTTO TORNERÀ COME PRIMA, IN PEGGIO. FINO ALLA PROSSIMA GUERRA…"

Giordano Bruno Guerri per Libero Quotidiano - Estratti

BENJAMIN NETANYAHU

Nello scontro fra Oriente e Occidente- in questo germe di Terza guerra mondiale che dopo l’Ucraina si compone a pezzetti, come un puzzle – è arrivato lo scontro nel Vicino Oriente, mezzo Islam contro mezzo Mediterraneo, a sua volta diviso fra islam e Occidente. Insomma, la visione di un cataclisma imminente.

Cosa può accadere?

La “questione palestinese” è insieme un problema etnico e politico, economico e sociale, nazionale e internazionale. La guerra in corso si presenta in forme nuove e lo aggrava. Non è intrapresa da Stati, ma da un’organizzazione politico-terroristica come Hamas, che si dimostra più violenta dell’OLP di Arafat, di oltre mezzo secolo fa.

Giordano Bruno Guerri

E Hamas è sostenuta e armata da Stati come l’Iran, che vogliono la scomparsa d’Israele per motivi che ricordano quelli primordiali delle Crociate. «Se ci chiudiamo nella nostra visione del mondo e trascuriamo quella degli altri, i conflitti sono inevitabili e possono essere infiniti», ha scritto Amin Maalouf a proposito delle Crociate.

Che fare, dunque? È inutile conteggiare le rispettive crudeltà, quelle di Hamas e quelle di Israele. Come per le Crociate, ogni parte in campo vede soltanto quelle dell’avversario e giustifica le proprie. Le guerre sono sempre ripugnanti e orgogliosamente vili. Ma è evidente che l’Occidente non può e non deve abbandonare Israele come ha fatto Biden – con un errore clamoroso – in Afghanistan. Israele non può perdere questa guerra, e non la perderà, a meno che non venga rasa al suolo da bombe atomiche iraniane.

IL PRESIDENTE IRANIANO EBRAHIM RAISI

Facendo gli scongiuri perché non accada (e ammesso che Israele non rada al suolo parte dell’Iran e del Vicino Oriente), la guerra non è la soluzione. Si tornerà alla situazione di un mese fa, la striscia di Gaza - destinata e diventare sempre più piccola - non può scomparire, Israele non può scomparire. Tutto tornerà come prima, in peggio. Fino alla prossima guerra.

